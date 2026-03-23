Se ti iscrivi alla DGR 2026 fai del bene... e puoi vincere una Triumph unica al mondo

Giacche di tweed, fazzoletti nel taschino e moto classiche, c'è un solo giorno all'anno in cui si mescolano alla perfezione, tra l'altro sostenendo la raccolta fondi per una causa assolutamente nobile: il ricavato, infatti, viene donato a a Movember — la fondazione internazionale che sostiene la ricerca sul tumore alla prostata e la salute mentale maschile. Il giorno è quello del Distinguished Gentleman's Ride che tornerà domenica 17 maggio con la sua quindicesima edizione. Triumph sostiene da tempo l'evento, negli anni ha messo a punto moto speciali per l'occasione - la mia preferita la Thruxton Final Edition - e anche linee di abbigliamento dedicata, ovviamente anche quest'anno non poteva essere da meno.

Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition: la moto in palio

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition

Per celebrare i 15 anni del DGR, Triumph ha realizzato una in esclusiva assoluta, destinata a diventare il premio principale — il cosiddetto Gentlefolk Prize — dell'edizione 2026. Non si tratta di una semplice livrea celebrativa: la moto presenta un sellino su misura in Harris Tweed, il pregiato tessuto intrecciato a mano nelle Outer Hebrides scozzesi, da sempre simbolo dello stile ricercato dei partecipanti al DGR in tutto il mondo. Completano il quadro una grafica dedicata al 15° anniversario con la scritta ''15 Years of Dapper'', una tabella porta numero e un certificato di autenticità firmato da Triumph.

Dal punto di vista tecnico, la base è quella della Speed Twin 1200 Cafe Racer Limited Edition: motore bicilindrico Bonneville da 1200 cc con 105 CV, forcella Marzocchi da 43 mm completamente regolabili, ammortizzatori Öhlins con serbatoi esterni, pinze Brembo Stylema e pneumatici Metzeler Racetec RR K3. Semimanubri clip-on, silhouette monoposto, specchietti bar-end e una colorazione esclusiva in Competition Green e Aluminium Silver ispirata all'heritage delle corse britanniche.

Conta donare... e un pizzico di fortuna

A differenza delle edizioni precedenti, quest'anno la Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition non va al maggior raccoglitore di fondi, ma viene assegnata tramite estrazione casuale tra tutti i partecipanti che completano quattro passaggi specifici sul proprio profilo DGR. Ovviamente il primo è l'iscrizione sul sito ufficiale della DGR seguita da una donazione, il terzo è una sorta di ''caffè sospeso'', ovvero donare a un'altro partecipate ottenendo il badge ''Pay It Forward'' e per finire raccogliere almeno l'equivalente di 250 dollari. Una volta sbloccati tutti e quattro i badge, si entra automaticamente nel sorteggio. Significa che un motociclista registrato a Milano ha le stesse possibilità di vincere di uno di Sydney o São Paulo. Oltre al premio principale, Triumph assegnerà anche altre moto modern classic ai tre migliori fundraiser mondiali.

Unirsi al Team Triumph

Chi si registra su gentlemansride.com può scegliere di entrare a far parte del Team Triumph, la community globale del brand all'interno del DGR. Per il 2026 tre ambassador internazionali hanno già aderito: il brasiliano João Terra, il musicista francese French Fuse e la britannica Grace Webb, volti noti della community motociclistica mondiale.

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