Triumph svela la nuova Daytona 660 2026: DNA racing per andare forte tra le curve

Triumph ha svelato ufficialmente la nuova Daytona 660 che con il Model Year 2026 evolve ulteriormente arrivando ad offrire maggiore sportività e non solamente nel look. Già perché nell'affinare questo modello, la casa inglese ha messo mano sull'assetto per rendere la Daytona 660 ancora più efficace tra le curve. Entriamo nei dettagli e andiamo a vedere come cambia la nuova moto.

Motore 3 cilindri: tanta potenza e coppia

Triumph Daytona 660

Il cuore pulsante della nuova Daytona 660 2026 è sempre il motore 3 cilindri da 660 cc in grado di offrire una potenza di 95 CV a 11.250 giri/min, oltre a una coppia massima di 69 Nm a 8.250 giri/min. La zona rossa inizia a ben 12.650 giri/min. Triumph ha lavorato per rendere il più lineare possibile l'erogazione del motore ed il risultato è l'80% della coppia disponibile lungo quasi tutto il regime d'utilizzo. Daytona 660 offre un’erogazione di potenza sempre precisa e prevedibile anche grazie alla presenza dell'acceleratore ride-by-wire.

Il motore è poi abbinato ad un cambio a 6 rapporti con il Triumph Shift Assist (sia in salita e sia in scalata) che sul Model Year 2026 della sportiva è adesso di serie. La moto propone poi tre modalità di guida: Sport, Road e Rain che intervengono sulla risposta di acceleratore e controllo di trazione. La dotazione di serie della nuova Daytona 660 prevede anche la presenza di un display TFT a colori con schermo LCD e dell’impianto di illuminazione full LED con il nuovo faro DRL. Inoltre, tra gli optional è disponibile My Triumph Connectivity con navigazione turn-by-turn e gestione di musica e chiamate.

Ciclistica ancora più affinata

Triumph Daytona 660

Con il Model Year 2026, la nuova Triumph Daytona 660 ha ricevuto un importante miglioramento sul fronte della ciclistica, frutto dell'esperienza maturata nei campionati nazionali tra cui CIV (Italia), IDM (Germania) e il Pirelli National Sportbike Championship nel Regno Unito. Dunque, adesso troviamo nuove forcelle Showa da 41mm con tecnologia Big Piston e funzioni di compressione e ritorno regolabili. La dotazione tecnica prevede poi la presenza di un ammortizzatore posteriore Showa con regolazione del precarico. Il telaio è a doppia culla perimetrale in acciaio.

La casa inglese ha poi lavorato sull'ergonomia per migliorare il comfort e il piacere di guida. L’altezza sella è pari a 810 mm ma tra gli optional è possibile optare per la sella bassa di 785 mm. Spostandoci a parlare dell'impianto frenante, davanti troviamo dischi da 310 mm con pinze radiali Triumph a quattro pistoncini. Dietro, disco da 220 mm con pinza a un pistoncino. Di serie l'ABS Continental per una frenata sempre sicura e progressiva. Tra le ulteriori novità della Triumph Daytona 660 2026 l'arrivo dei nuovi pneumatici in primo equipaggiamento Metzeler M9 RR Supersport. I cerchi adesso sono da 17 pollici in alluminio e a 5 razze. Peso in ordine di marcia pari a 201 kg.

DNA racing

Triumph Daytona 660

Con l'aggiornamento sono arrivate 3 nuove colorazioni che esaltano il DNA racing della moto. Abbiamo Sapphire Black (opzione standard), con grafiche personalizzate 660 e dettagli coordinati. In alternativa la moto si potrà richiedere in Aluminium Silver&Sapphire Black con accenti in Diablo Red. Infine, c'è anche la livrea Cosmic Yellow&Sapphire Black.

Disponibilità e prezzi

Triumph Daytona 660

La nuova Triumph Daytona 660 si potrà ordinare da aprile con un prezzo a partire da 9.995 euro. Per la moto è disponibile un kit di conversione A2, installabile e successivamente rimovibile presso i Concessionari Triumph. La moto può essere personalizzata attingendo all'ampio catalogo di accessori ufficiali.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026