Triumph Speed Twin 1200 RS 2027: le novità nella foto spia

Triumph sembra avere in ponte qualcosa di nuovo per la Speed Twin 1200. Dopo la Cafe Racer Edition presentata recentemente, ora una nuova versione della Modern Classic inglese è stata colta in flagrante su strada. Scopriamo la nuova Speed Twin 1200 nella foto spia.

Triumph Speed Twin 1200 2027: le novità

Triumph Speed Twin 1200 RS 2025 nella prova

La nuova Speed Twin 1200 si presenta con un look simile ma diverse novità a livello tecnico. In primis scompare il telaio a traliccio in tubi e ne arriva uno di tipo perimetrale (foto sopra, model year 2025 della RS). Anche la situazione al posteriore cambia: il prototipo dell'immagine di copertina non mostra più i due ammortizzatori, il forcellone in alluminio lavora infatti con un singolo ammortizzatore centrale dotato di leveraggi (spuntano in basso, sotto il collettore di scarico). Con tutta probabilità si tratta di una Speed Twin 1200 con specifiche RS, vista la coppia di pinze radiali anteriori Brembo e i pneumatici Metzeler Racetec, particolari esclusivi della versione più ''spinta''.

Motore, serbatoio, sella e scarichi

La Triumph Speed Twin 1200 2025

Questa Speed Twin 1200 è certamente ancora in una fase di evoluzione, come testimoniano la cover serbatoio o gli scarichi ''parziali''. Anche l'ergonomia è tutta da determinare, le selle di pilota e passeggero sono infatti diverse. Non è al momento dato sapere se il motore bicilindrico parallelo SOHC con manovellismo a 270°, che sembra sostanzialmente la stessa unità attualmente in uso sulla gamma – 1.200 cc per 105 CV e 112 Nm – subirà aggiornamenti, ma è possibile anche vista la situazione temporanea del doppio scarico. Nonostante lo stato incompleto del prototipo visto oggi, nuova Speed Twin 1200 potrebbe completare la sua evoluzione e arrivare come model year 2027 sul finire di quest'anno. C'è ancora tempo, vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/02/2026