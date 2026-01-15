Triumph presenta Trident 660 2026, "uguale" ma più potente e performante

Triumph Trident 660 2026 si aggiorna, rimanendo quasi identica allo sguardo – il look è più muscoloso e il serbatoio più scolpito – ma alzando il suo livello tecnico, tra motore e ciclistica. Scopriamo tutte le novità della naked inglese.

Triumph Trident 660 2026, novità: motore

Triumph Trident 660 2026: 3/4 posteriore destro

La novità più importante della Trident 660 2026 è certamente nel motore, il 3 cilindri da 660 cc che si aggiorna e raggiunge quota 95 CV (+14) a 11.250 giri/min – il limitatore è ora a 12.650 giri/min – e 68 Nm (+4) a 8.250 giri/min. Un incremento che si deve al passaggio da un corpo farfallato singolo a tre corpi farfallati da 44 mm, uno per ciascun cilindro, mentre a detta di Triumph anche la nuova mappatura del motore è in grado di ''Fornire una risposta più pronta, di carattere''. Ma anche l'airbox è stato modificato e ora è più grande, mentre la testa dei cilindri è stata riprogettata, con valvole di scarico più larghe e un profilo delle camme con alzata più alta.

Triumph Trident 660 2026, novità: raffreddamento e scarico

Di pari passo si è mosso anche il sistema di raffreddamento che ora adotta un radiatore più grande e riposizionato, insieme a una ventola ridisegnata, per una maggiore efficienza. L'ultima novità lato propulsore è il sistema di scarico che ora adotta un collettore 3-in-1 con catalizzatore rivisto e silenziatore underslung, mentre sono stati rivisti i rapporti del cambio e il Triumph Shift Assist è stato ricalibrato, con la nuova frizione slip&assist che rende il tutto ancor più facile.

Triumph Trident 660 2026, novità: ciclistica

Triumph Trident 660 2026: 3/4 posteriore sinistro

Ma le novità della Trident 660 2026 non si limitano al motore, troviamo infatti un telaio rivisto e un nuovo monoammortizzatore Showa con regolazioni del precarico e del ritorno (130 mm di escursione). Davanti la forcella Showa da 41mm big piston con 120 mm di escursione, resta al suo posto e vale lo stesso anche per i cerchi da 17'' in lega leggera con pneumatici Michelin Road 5 e i doppi dischi da 310 mm con pinze Nissin a due pistoncini. Un piccolo cambiamento anche a livello ergonomico, col nuovo manubrio più largo (la sella pilota-passeggero è ora divisa). Trident 660 2026 vanta un'altezza sella di 810 mm e un peso di 195 kg in ordine di marcia.

Triumph Trident 660 2026: elettronica

Triumph Trident 660 2026: il nuovo faro anteriore con DRL

La Trident 660 2026 riconferma l'elettronica del model year 2025 con accelleratore ride-by-wire e 3 diverse modalità di guida – Sport, Road e Rain – mentre non mancano ABS e controllo di trazione cornering, grazie alla piattaforma inerziale a sei assi. Di serie ci sono Triumph Shift Assist c cruise control, il tutto gestibile attraverso il solito display TFT a colori con schermo LCD. L'unica novità in questo campo è data dal nuovo faro a LED con DRL.

Triumph Trident 660 2026: data di arrivo, colori e prezzo

La nuova Trident 660 2026 sarà disponibile nelle concessionarie da marzo in Snowdonia White – di serie – Cosmic Yellow e Stone Grey, con un prezzo a partire da 8.795 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/01/2026