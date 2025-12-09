Triumph: prossima settimana in arrivo due novità!

Triumph ha annunciato l'arrivo di due nuovi modelli 2026: scopriamo quando arriveranno le novità

Le novità Triumph continunano e, dopo EICMA, si contano già 5 tra modelli e versioni 2026 con Tiger Alpine e Desert Edition, Street Triple 765 RX e Moto2 Edition, Tiger Sport 800 Tour. Scopriamo quando arrivano le prossime novità (spoiler: presto!).

Triumph: due nuovi modelli 2026 in arrivo

Triumph: Street Triple 765 RX 2026

Triumph annuncerà i due nuovi modelli 2026 proprio nei prossimi giorni. Si tratterà di naked, scrambler, maxi enduro/crossover o sportive? Quali siano le moto che vedremo non è dato saperlo, ma sappiamo che arriveranno martedì 16 dicembre alle ore 13. Restate collegati con noi e segnatevi la data, nei prossimi giorni vi diremo tutto.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/12/2025