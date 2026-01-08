Triple Track Experience: tornano i demo ride in pista di Triumph

Tornano i Triumph Triple Track Experience, in pista con le sportive e naked a Imola e Cremona... anche con la nuova Street Triple RX

In gran parte d'Italia fa un freddo becco, non è certo il momento di andare in pista a scatenare la nostra passione. Tempo di pianificazione, dunque, e allora nell'agenda è probabile che un posticino se lo meriti anche l'edizione 2026 dei Triumph Triple Track Experience, i demo ride tra i cordoli della gamma naked e sportive a tre cilindri inglese, in collaborazione con Pistard.

I demo ride: come funziona e quali modelli provare

La novità dell'edizione del Triple Track Experience 2026 sarà la nuova Street Triple RX

Il format di successo dello scorso anno viene confermato: 3 turni da 20 minuti in sella alle 3 declinazioni più sportive del motore a tre cilindri di Triumph, proposto a 290 euro. I modelli in questione sono la regina della gamma, ovvero la Speed Triple 1200, la carenata Daytona 660 e la nuova Street Triple RX, la versione più pistaiola della naked media.

In aggiunta rispetto all'edizione 2025, al fine di approfondire al meglio la conoscienza con uno specifico modello, la novità del 2026 è la possibilità di acquistare un turno aggiuntivo da 20 minuti (110 euro). Non mancheranno turni dedicati ai neofiti e la possibilità di noleggiare in loco l'attrezzatura per svolgere i demo ride.

Date e circuiti: come prenotare i demo ride in pista

Gli appuntamenti in pista con le moto Triumph saranno due, il via sarà a Cremona il 20 aprile, mentre il finale sarà in bellezza sui saliscendi dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 10 giugno.

Per avere ulteriori informazioni sulla Triple Track Experience e prenotare il proprio posto in pista, sono disponibili i seguenti canali: il sito ufficiale, i numeri di telefono 345 9457335 / 06 95550683 o la mail info@pistard-racing.it

