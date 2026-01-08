Royal Enfield, 2025 da record con 1,18 milioni di moto vendute

Le immatricolazioni globali di Royal Enfield sono in pieno boom. Il 2025 è stato un grande anno per la Casa indiana, che ha stabilito il terzo record di vendite consecutivo con 1,18 milioni di immatricolazioni - dato che equivale a un grandioso +26,7% a livello globale.

Performance di vendita globali

Quella di Royal Enfield è una bella storia di successo iniziata nel 2013 quando l'indiana Eicher Motor, proprietaria del Marchio, decise di costruire un nuovo e moderno stabilimento a Oragadam (India), base per l’espansione dei volumi.

Il lavoro svolto negli ultimi 12 anni è stato più che efficace: nel 2012 le vendite globali di Royal Enfield sono state di 113 mila unità, di cui il 99,9% realizzate in India; nell’anno fiscale 2025 l’azienda ha raggiunto il traguardo di 1 milione di vendite.

Nel corso di questi anni, Royal Enfield ha creato un’ampia gamma di modelli, caratterizzata da uno stile “retro” e basata su pochi motori, con una grande attenzione ai dettagli rilevanti per creare valore e percezione del Marchio.

In India l’azienda è stata il miglior costruttore ICE (motori a combustione interna) con un +24,9%, ma la crescita delle vendite internazionali è stata ancora più rilevante, con un eccezionale +46%.

Royal Enfield, 2025 da record. In foto la Continental GT 750 vista a EICMA 2025

Obiettivi aziendali 2026

Quest’anno l’azienda celebrerà i 125 anni dalla nascita ed entrerà nel segmento dei veicoli elettrici (EV). Royal Enfield sta inoltre pianificando di entrare nel segmento delle motociclette premium con il lancio di modelli di classe superiore, tra cui Bullet 650, Himalayan 750 e Continental GT 750. La nuova piattaforma 750 dovrebbe essere introdotta nel 2026, con un focus principale sui mercati globali chiave come Nord America ed Europa.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 08/01/2026