Royal Enfield Flying Flea S6 - La Casa indiana ha registrato in India il design della Flying Flea S6, una scrambler elettrica. È la sua seconda moto ''green'' e arriva dopo la C6, una roadster il cui lancio è previsto per l'inizio del 2026. S6 e C6 condividono la stessa piattaforma tecnica denominata “L”.

Brevetto di design Flying Flea S6: cosa sappiamo

Lancio previsto nella seconda metà del 2026

La Flying Flea C6 e la S6, presentate per la prima volta all’EICMA di Milano, sono costruite sulla stessa piattaforma ma si prestano a utilizzi diversi.

La S6 adotta un’impostazione più avventurosa e votata al fuoristrada. È dotata di ruota anteriore di 19 pollici e posteriore di 18 pollici, entrambe con cerchi a raggi e pneumatici dual-purpose. Le sospensioni hanno escursione maggiore e davanti una forcella a steli rovesciati sostituisce la particolare sospensione a parallelogramma vista sulla C6.

La Royal Enfield Flying Flea S6 è in arrivo: registrato in India il design. Sarà una scrambler

Tra gli altri elementi della S6 spiccano una sella lunga in stile enduro, al posto della sella monoposto della C6, e una cover della batteria in magnesio alettato. Sebbene le specifiche tecniche dettagliate non siano ancora state rese note, Royal Enfield ha già confermato che la S6 sarà dotata di modalità di guida off-road, ABS a doppio canale disinseribile, ABS sensibile all’angolo di piega e controllo di trazione.

Mentre la Flying Flea C6 dovrebbe arrivare sul mercato all’inizio del 2026, la S6 seguirà probabilmente più avanti nel corso dell’anno. La strategia di Royal Enfield è di costruire moto che possano essere vendute in tutto il mondo, di conseguenza ci aspettiamo di vedere le due Flying Flea anche in Italia.

La Royal Enfield Flying Flea S6 è in arrivo: registrato in India il design. Nasce sulla stessa base della C6

Pubblicato da Fabio Meloni, 31/12/2025