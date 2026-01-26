Triumph: continua il sostegno alla DGR, la nuova linea d'abbigliamento

Triumph sarà di nuovo al fianco del Distinguished Gentleman’s Ride nel 2026 e, per celebrare l’appuntamento, ha svelato una nuova collezione di abbigliamento dedicata. Cappellini, patch, scaldacollo e la Harold DGR Coach Jacket (140 sterline) rientrano tra i capi principali, con il 15% dei ricavi devoluto in beneficenza a sostegno della prevenzione del cancro alla prostata e della salute mentale maschile.

Tanti i fondi raccolti nel corso degli anni

L’evento, il più grande raduno motociclistico benefico al mondo per la salute degli uomini, si terrà il 17 maggio 2026. La scorsa edizione si è confermata un successo, con oltre 128.000 rider a livello globale che hanno sfilato in sella alle loro moto, sfoggiando outfit da veri gentleman, ma soprattutto portando le donazioni complessive a oltre 60 milioni di dollari raccolti dal 2012 ad oggi. In passato era stata realizzata anche una versione speciale di Bonneville T120, lo scorso anno, invece, è stato possibile aggiudicarsi una Thruxton Final Edition.

Triumph Thruxton Final Edition, nel 2023 potevi aggiudicartene una

Anche in Italia ci sarà grande partecipazione: all’edizione 2026 parteciperemo anche noi di MotorBox, per unire stile, passione e solidarietà sulle strade del Belpaese. L’intera collezione è già disponibile sul sito ufficiale Triumph.