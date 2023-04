Triumph Bonneville DGR Edition, la moto per veri gentiluomini: eccola in video

Una serie limitata in 250 esemplari della T120 Black Edition per festeggiare i 10 anni di partnership con The Distinguished Gentleman’s Ride

Analogamente al Movember, anche la Distinguished Gentleman’s Ride è un’associazione nata in Australia, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare la popolazione mondiale sul tema della salute maschile. I distinti gentiluomini di Sidney, però, ci aggiungono la passione per le motociclette vintage e classiche. Dal 2012, anno della sua fondazione, la DGR è diventata ormai un evento globale che coinvolge ogni anno quasi centomila motociclisti, che scendono in strada in oltre 800 città, e che fino a questo momento hanno contribuito a raccogliere oltre 37 milioni di dollari.

Triumph Bonneville T120 Black Edition DGR Edition: un momento della DGR 2022

SERIE SPECIALE Come il Movember conta su partner importanti quali Lamborghini, la DGR collabora da dieci anni con Triumph, che ha sempre fornito supporto per la raccolta fondi, mettendo in palio alcune motociclette della gamma Modern Classic, tra cui una Thruxton RS DGR Edition e una Bonneville T120 personalizzata ''1959 Legends''. Per festeggiare i dieci anni di collaborazione tra le due realtà e lanciare l'evento DGR 2023, che si terrà il 21 maggio, Triumph ha presentato la nuova Bonneville T120 Black Distinguished Gentleman's Ride Limited Edition, che verrà prodotta in soli 250 esemplari.

Triumph Bonneville T120 Black Edition DGR Edition: vista laterale

STILE SIGNORILE La livrea della moto è in un elegante bianco e nero metallizzato, con il logo ufficiale DGR sul serbatoio e sui fianchetti laterali, tanti dettagli dorati e la sella marrone con cuciture tono su tono. Ogni motocicletta è corredata inoltre da un certificato di autenticità, numerato, con il numero di telaio e le firme del fondatore di DGR Mark Hawwa e del CEO di Triumph Nick Bloor. L’esemplare 001 sarà riservato a chi raccoglie più fondi per l’edizione 2023.

Triumph Bonneville T120 Black Edition DGR Edition: serbatoio e manubrio

POTENZA BRUTA Le caratteristiche tecniche sono ovviamente le stesse della T120 “normale”: bicilindrico da 1.200 cc capace di erogare 80 CV a 6.550 giri, e ben 105 Nm di coppia già da 3.500 giri. Omologata Euro 5, monta cerchi in alluminio (18'' X 2.75'' all'anteriore e 17'' X 4.25'' al posteriore) e freni Brembo in configurazione a doppio disco e pinze a 2 pistoncini.

Triumph Bonneville T120 Black Edition DGR Edition: il bicilindrico da 80 CV

QUANTO COSTA La Bonneville T120 Black DGR Limited Edition sarà disponibile anche in Italia a partire dal prossimo mese di ottobre, con un prezzo di 15.095 euro (franco concessionario), 800 euro in più rispetto alla versione base.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/04/2023