The Distinguished Gentleman's Ride 2024: in palio una Thruxton Final Edition!

Torna The Distinguished Gentleman's Ride nel 2024: tra le novità la creazione del Team Triumph e una Thruxton Final Edition in palio

The Distinguished Gentleman's Ride, il raduno che vede migliaia di elegantissimi motociclisti scendere in piazza in tutto il mondo, è alle porte. Domenica 19 maggio l'edizione 2024, con tante novità: scopriamo tutto sul DGR 2024.

LE NOVITÀ Triumph Motorcycles supporterà per l'undicesimo anno il più importante evento mondiale dedicato a tutti gli appassionati di moto classiche e d’epoca dedicato a sensibilizzare e aiutare nella raccolta fondi per la salute mentale degli uomini e nella ricerca medica contro il cancro alla prostata. L'obiettivo della DGR 2024 è quello di organizzare l'evento in mille città diverse e Triumph farà la sua parte, appoggiandosi anche ai suoi concessionari. Ma non solo: la Casa inglese quest'anno premierà il donatore più generoso con una Thruxton Final Edition! Inoltre, per supportare la DGR 2024, Triumph ha lanciato una nuova linea di abbigliamento Triumph X DGR e creato il Team Triumph, un gruppo aperto a chiunque voglia aderire su scala globale alla raccolta fondi a favore della salute maschile. I primi 5 donatori del Team Triumph riceveranno premi in abbigliamento della linea Triumph X DGR.

La Triumph Thruxton Final Edition

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “Triumph condivide l’obiettivo ambizioso del The Distinguished Gentleman’s Ride 2024, quello di riunire ancor più motociclisti in tutto il mondo, per raccogliere un maggior numero di fondi per la salute mentale degli uomini e la ricerca sul cancro alla prostata. Stiamo lavorando fianco a fianco con DGR e con la nostra crescente rete di Concessionari su scala mondiale per contribuire al raggiungimento delle mille 'rides' in contemporanea. Quest’anno la raccolta fondi più importante sarà premiata con una Thruxton Final Edition e doneremo esclusivi premi in abbigliamento ai primi 5 sostenitori del Team Triumph. In questo modo speriamo di ispirare i motociclisti Triumph di tutto il mondo a unirsi a noi il prossimo 19 maggio, vestirsi in modo elegante e divertirsi facendo del bene”.

“Nel 2024 ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere 1000 città in tutto il mondo” – ha affermato il fondatore e direttore di The Distinguished Gentleman’s Ride, Mark Hawwa. “Dal 2012 a oggi ci siamo messi in moto tutti insieme nello stesso giorno, in tutto il mondo. La nostra è una comunità che si riunisce, abbattendo i confini e superando gli oceani, per guidare simbolicamente fianco a fianco e non solo raccogliere fondi, ma anche consapevolezza su alcuni temi a noi cari quali la salute mentale maschile e la ricerca sul cancro alla prostata. La DGR 2024 è l’occasione per celebrare i nostri compagni di viaggio in tutto il mondo, uniti da una passione e guidati da una buona causa”.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/05/2024