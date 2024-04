Un weekend in sella alle Triumph Tiger e Scrambler? Chiedimi come!

Ripartono le escursioni moto-turistiche della Triumph Adventure Experience Italia, con quattro Sessioni Discover che dal celebre Altopiano di Asiago (VI) vi porteranno per tornanti e vallate di montagna, alla scoperta delle perle del territorio, con visite guidate a eccellenze dell’arte e della cultura.

Il Tempio Canoviano, una delle mete del Triumph Adventure Experience

I tour della Triumph Adventure Experience sono all'insegna del relax, studiati per essere condivisi con il proprio passeggero. Tutte le date in calendario (vedi sotto) hanno il medesimo programma, salvo variazioni per condizioni meteo o disponibilità delle location. La percorrenza chilometrica prevista è di 250 km, tutti su strade asfaltate, con ritmo di guida turistico e adatto a chi possiede un’esperienza di guida di medio livello. L'itinerario intende farvi scoprire il Monte Grappa e il Sacrario degli Alpini, offrirvi visite guidate esclusive alla Fabbrica Alta di Schio e alle Distillerie Nardini a Bassano del Grappa - ospitate dalle celebri Bolle dell'architetto Fuksas. Al Museo Gypsoteca di Possagno è previsto un pranzo con visita al Tempio Canoviano, mentre ad Asolo si farà visita al Memoriale Brion.

Un momento della Triumph Adventure Experience

Le moto a disposizione per i tour sono a rotazione tra tutti i partecipanti, liberamente intercambiabili secondo le personali preferenze. Un'ottima occasione per conoscere la gamma Tiger 2024 (qui il video della nostra prova) e quella della Scrambler 1200 (qui il test in video). Di seguito l'elenco completo:

Tiger 1200 GT Pro e Tiger 1200 GT Explorer

Tiger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally Explorer

Tiger 900 GT Pro

Tiger 900 Rally Pro

Tiger Sport 660

Scrambler 1200 X e Scrambler 1200 XE

Non solo curve: la Triumph Adventure Experience è anche un'esperienza culinaria

Venerdì 24 maggio (tutta la giornata) + Sabato 25 maggio (mattina) Sabato 25 maggio (pomeriggio) + Domenica 26 maggio (tutta la giornata) Venerdì 31 maggio (tutta la giornata) + Sabato 1 giugno (mattina) Sabato 1 giugno (pomeriggio) + Domenica 2 giugno (tutta la giornata)

In sella alle Triumph dove osano le aquile

Ogni Experience ha una durata di una giornata e mezza e ha un costo di 750 euro per il pilota e 250 euro per l'eventuale passeggero (prezzi IVA inclusa). Il prezzo dà diritto a un trattamento all-inclusive che comprende il comodato d'uso per tutte le moto a disposizione, il pernottamento, le visite guidate e tutti i servizi connessi all'ospitalità. Per iscrizioni, potete contattare la Segreteria Organizzativa tramite il sito triumphmotorcycles.it/TAE, l'indirizzo email info@triumphadventurexperienceitalia.it o chiamando il 331 6857711.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/04/2024