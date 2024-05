Prova la nuova Daytona 660 su strada nell'Open Day Triumph. Ecco quando

La nuova Daytona 660 è in arrivo nelle concessionarie Triumph: prova la sportiva inglese nel test ride su strada durante l'Open Day

È stato Danilo a raccontarvi come va su strada la nuova Daytona 660, ma ora potrebbe essere arrivato il vostro turno di provare la sportiva 3 cilindri inglese. La Daytona arriva nelle concessionarie Triumph e la Casa di Hinckley mette a calendario un bell'Open Day per farla provare su strada: scopriamo qual è la data da cerchiare di rosso sul calendario.

La nuova Triumph Daytona 660

VEDI ANCHE

DOVE E QUANDO L'appuntamento con i test ride della nuova Daytona è sabato prossimo, 11 maggio. Per trovare il concessionario più vicino e conoscere gli orari di apertura è sufficiente cliccare qui. Per partecipare all'Open Day non è necessaria la prenotazione.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/05/2024