Triumph Tiger 1200 Rally 2026, spuntano nuove foto spia!

Sembra che l'adventure inglese verrà aggiornata con radar frontale e inediti contenuti tecnologici

Triumph Tiger 1200 Rally 2026 - Una inedita Triumph Tiger 1200 Rally è stata nuovamente avvistata in versione prototipale durante dei test. Vi abbiamo già dato questa notizia alcuni giorni fa. Ora, però, sono girate sul web alcune nuove foto che mostrano meglio il modello. Le trovate a corredo di questo articolo.

In sostanza, le possibili novità principali sembrano essere tre.

L'adozione di nuove funzioni assistite da radar e sistemi di sicurezza attiva Il frontale con faro ridisegnato Il terminale di scarico aggiornato

Triumph Tiger 1200 Rally 2027, rivisto il terminale di scarico

Tiger 1200 Rally 2026: come cambierà?

Il modello adotta uno stile simile a quello già visto sulla Tiger 900 recentemente fotografata. Il frontale è rivisto con un faro mono-proiettore e un ''becco'' che si integra in modo più fluido con il serbatoio. La novità più rilevante è però la presenza di un sensore radar posizionato sopra il faro anteriore, che dovrebbe anticipare l'implementazione del cruise control adattivo.

Dietro cambia il gruppo ottico: si passa da un faro simile a quella della Tiger 900 a una configurazione sdoppiata, con le luci freno integrate negli indicatori di direzione. È stato inoltre rivisto il terminale di scarico. Fianchi del radiatore, serbatoio e impianto frenante sembrano invece invariati.

Triumph Tiger 1200 Rally 2027, arriva il radar frontale

La presentazione ufficiale è attesa entro la fine dell’anno.

Fonte immagini: MotoBob / YouTube

