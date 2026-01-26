Moto novità 2026

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, limited edition per un tuffo negli anni 60

Avatar di Michele Perrino, il 27/01/26

4 ore fa - Ecco l'ultima Triumph in arrivo: è Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition

Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition è l'ultima limited edition di Triumph, per gli appassionati degli anni 60 e dello stile british

Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition è l'ultima nata nella gamma Triumph, una limited edition che celebra gli anni 60, lo stile britannico e, ovviamente, le café racer. Scopriamo come è fatta, quando arriva e quanto costa.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition: come è fatta

La base tecnica di questa Cafe Racer Edition è la Speed Twin 1200 RS – trovate qui la mia prova – ulteriormente arricchita di particolari racing esclusivi. Ecco dunque che arrivano semimanubrisella “bullet” con codino removibile mentre ''addio'' alle pedane passeggero (fornite a corredo). Il look è ulteriormente affinato da specchietti bar-end lavorati a macchina, ma ci sono anche placche del carter frizione e alternatore con finitura rigata, copri bulloni della testa neri e tamponi per le ginocchia scolpiti a creare un look da ''special''. A chiudere il cerchio ci pensa la splendida colorazione Competition Green e Aluminium Silver, con cerchi e faro anteriore in tinta mentre i parafanghi sono in alluminio spazzolato.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition: motore, ciclistica ed elettronica

Per la Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition sono confermate le caratteristiche del bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, da 1.200 cc per 105 CV e 112 Nm mentre la ciclistica, come sulla versione RS, si affida a sospensioni completamente regolabili: una forcella Marzocchi da 43 mm e un doppio ammortizzatore Öhlins RSU con serbatoi esterni. Non da meno l'impianto frenante che fa affidamento su una coppia di dischi da 320 mm morsa da pinze radiali Brembo Stylema, mentre gli pneumatici sono Metzeler Racetec RR K3. Sul fronte elettronica sono presenti aiuti alla guida come ABS Cornering e Traction Control, il cambio elettronico Triumph Shift Assist, la strumentazione LCD/TFT disponde della navigazione turn-by-turn e non manca una presa USB-C per la ricarica dello smartphone.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition: data di arrivo e prezzo

La Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition sarà disponibile presso i concessionari Triumph da aprile 2026, con un prezzo di listino a partire da 19.195 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/01/2026
