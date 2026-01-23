Tiger 1200 2026 (foto spia): ecco come Triumph si mette in scia a R 1300 GS e Multistrada V4

Triumph Tiger 1200 2026 sembra cambiare tra dotazioni elettroniche e scelte ciclistiche: tutto per assomigliare a GS e Multistrada V4?

E così sembra che tra le prossime Triumph in arrivo ci sia lei, Tiger 1200 2026. Dopo Trident 660 e Tiger Sport 660 con il nuovo motore più potente e ricco di coppia, ecco una delle prossime moto destinate a cambiare ad Hinckley. Scopriamo la nuova Tiger 1200 2026.

Triumph Tiger 1200 2026: le novità

Per nuova Tiger 1200 un aspetto fondamentalmente simile a quello dell'attuale generazione, ma diversi aggiornamenti importanti. L'idea, osservando Tiger 1200 nella foto spia, è che abbia messo nel mirino le maxi best seller di categoria, R 1300 GS e Multistrada V4, sposando – finalmente – il cerchio anteriore da 19'' a raggi. La moto di Hinckley, che attualmente si affida al 19'' in lega sulle GT e al 21'' a raggi con le Rally, appare quindi in una versione inedita. Cambiano anche il becco e, subito sopra il faro – che si aggiorna – trova spazio quello che ha tutta l'aria di essere un radar anteriore. Immaginiamo quindi che sulla nuova Tiger 1200 arrivino cruise control adattivo e forse altri sistemi di assistenza, come la frenata automatica di emergenza.

Triumph Tiger 1200 2026: cosa non cambia

Triumph Tiger 1200 GT Pro: il 3 cilindri da 1.160 cc

Sulla Tiger 1200 sembrano rimanere al loro posto il motore 3 cilindri da 1.160 cc, attualmente accreditato di 150 CV e 130 Nm, così come la ciclistica, tra telaio in acciaio con stabilizzatori in alluminio e telaietto posteriore in alluminio, nonché forcellone bibraccio in alluminio Tri-link e sospensioni semiattive Showa. Le pinze radiali anteriori sono camuffate ma è probabile restino le monoblocco Brembo M4.30 Stylema odierne.

Triumph: Tiger 1200 2026 tra le 20 novità in arrivo

La nuova Tiger 1200 è una delle tantissime novità in arrivo nel corso di questo 2026. La moto fotografata in quella che sembra essere la sede della Triumph Adventure Experience in Spagna, nel Natural Park di Sierra de las Nieves, a Málaga, ha tutta l'aria di essere quasi pronta. Nei prossimi mesi le novità continueranno ad arrivare, aspettiamo anche lei. La prossima settimana, invece, non dimenticate che sarà tempo di Trident 800: vi racconterò della nuova naked molto presto.

