Triumph Open Weekend: guida tu la Trident 800 e le altre novità 2026

Il weekend del 7 e 8 marzo torna l'appuntamento più atteso per chi ha voglia di tornare in sella dopo l'inverno: Triumph Motorcycles organizza un Open Weekend nazionale presso tutte le concessionarie ufficiali aderenti, con la possibilità di vedere dal vivo e provare su strada le principali novità della gamma 2026.

Quali moto si potranno provare durante il Triumph Open Weekend

Triumph Street Triple 765 RX 2026 in pista

Le protagoniste dell'evento saranno la nuova Trident 800, roadster mid-size spinta da un tre cilindri da 115 CV capace di coniugare spinta a ogni regime e sound inconfondibile, come ha avuto modo di raccontarci Michele in anteprima, e la rivoluzionata Street Triple 765 RX, che grazie alla ciclistica aggiornata e ai semi-manubri clip-on porta l'attitudine ''pistaiola'' a un livello inedito per la naked stradale inglese. Spazio anche alla famiglia Modern Classics 2026, con la Scrambler 1200 XE e la nuova Scrambler 900, entrambe aggiornate nella tecnica, nello stile e nelle prestazioni ciclistiche. Affiancano le novità i best seller della gamma: dalle adventure Tiger fino alle entry level Speed 400, Scrambler 400 X e Scrambler 400 XC.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 19/02/2026