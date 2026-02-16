Prove novità moto 2026: a febbraio i test di Triumph e Honda

Le prove moto delle novità 2026 continuano a febbraio: sarà la volta di due Triumph e una Honda. Scopri con noi quali

Febbraio è caldo – marzo, preparatevi, sarà caldissimo! – per le prove delle novità moto 2026. A giorni, infatti, toccherà a due modelli Triumph e una Honda. Scopriamo quali.

Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 2026

Triumph Trident 660 2026 in Cosmic Yellow

Le nuove Trident 660 e Tiger Sport 660 si sono aggiornate un po' a sorpresa. Il 3 cilindri, ora più prestante, è capace di raggiungre quota 95 CV e 68 Nm. Per la naked piccoli aggiornamenti tra telaio e ammortizzatore Showa, mentre è stata rivista anche l'ergonomia, con un manubrio più largo. Per la Tiger Sport 660 model year 2026, oltre all'aggiornamento del propulsore 3 cilindri, un nuovo serbatoio più capiente e un telaio aggiornato, insieme ai convogliatori del radiatore – anch'esso modificato – che offrono maggiore protezione aerodinamica. Sarà Danilo a raccontarvi le 3 cilindri da 660 cc di Triumph: appuntamento l'ultima settimana di febbraio.

Honda WN7 2026

Lo scorso settembre, un po' a sorpresa, è arrivata WN7, prima moto elettrica targata Honda. Look da naked, motore da 25 CV – 18 kW per dirla all'elettrica maniera – ma la promessa, da parte di Honda, di un'erogazione da 600 cc e una coppia da 1.000. Insomma, mica male. Una ricarica veloce, dal 20 all'80%, in appena 30 minuti dalla colonnina (anche wall box da 6 kW). Danilo testerà la WN7 per scoprire anche l'autonomia reale, dichiarata in oltre 130 km. La prima moto elettrica di Honda arriverà sul nostro sito non più tardi della prima settimana di marzo.

