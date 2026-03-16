Triumph Best of British Tour 2026, ecco dove e quando provare le novità della gamma Triumph

Triumph Best of British Tour torna anche per il 2026. Si tratta di una serie di appuntamenti che si terranno su tutto il territorio italiano dove sarà possibile scoprire e provare tutti i modelli più importanti della gamma Triumph 2026. Complessivamente, saranno le 10 le tappe di questi test drive dove provare le novità prodotto in forma assolutamente gratuita. Si partirà dalla Sicilia già a fine marzo per poi terminare a fine giugno in Piemonte.

Triumph Best of British Tour: le 10 tappe>

Il primo test ride del Triumph Best of British Tour 2026 è in programma ad Acireale (Catania) il 28 e 29 marzo. Tra i nuovi appuntamenti nel calendario Salerno, Napoli e Serramazzoni. L'ultima tappa a Sestiere con l'HAT Adventourfest il 27 e il 28 giugno. Altra grande novità rappresenta l'ingresso di Dunlop quale partner ufficiale. Chi parteciperà avrà quindi anche la possibilità di provare i diversi prodotti nella gamma Dunlop e Avon Tyres, dai prodotti hypersport come SportSmart mk4 e 3D SuperSport, che equipaggerà la nuovissima Trident 800 , alla gamma Trail, dal TT10GP per le moto più classiche al Cobra Chrome sull'iconica Rocket 3 R Storm.

Il calendario

Acireale (Catania): 28 - 29 marzo

Castel Gandolfo (Roma): 11 - 12 aprile

HAT Adventourfest Bobbio (Piacenza): 18 – 19 aprile

EICMA Riding Fest Misano Adriatico (Rimini): 1 – 3 maggio

Fadalto (Treviso): 9 – 10 maggio

Biker Fest Internazionale Lignano Sabbiadoro (Udine): 15 – 17 maggio

Salerno: 23 – 24 maggio

Napoli: 6 – 7 giugno

Serramazzoni (Modena): 13 - 14 giugno

HAT Adventourfest Sestriere (Torino): 27 – 28 giugno

Le moto in prova

Quali sono i modelli Triumph che sarà possibile provare durante i test ride? Ecco l'elenco.

STREET TRIPLE 765 RX

SPEED TRIPLE 1200 RS

TRIDENT 800

ROCKET 3 R STORM

SPEED 400

SPEED TWIN 900

SCRAMBLER 900

BONNEVILLE T120

SCRAMBLER 1200 XE

TIGER SPORT 800

TIGER 900 ALPINE EDITION

TIGER 1200 GT PRO

Il formato dei test ride? Avranno una durata massima di 30 minuti e saranno effettuate in totale sicurezza grazie alla presenza dello staff Triumph che guiderà ciascun gruppo in percorsi stradali appositamente studiati. Consigliabile la registrazione online per evitare code e lunghi tempi d'attesa. È possibile effettuare anche la registrazione in loco, sulla base delle moto disponibili, rivolgendosi allo staff Triumph o tramite il QR Code dedicato con i documenti necessari. I test ride sono aperti a tutti i maggiorenni con patente in corso di validità e in possesso di abbigliamento adeguato, incluso casco e scarpe chiuse.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026