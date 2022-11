Il Black Friday c'è anche per le moto: ecco Triumph Easy Winter

L'ultima volta vi abbiamo mostrato le novità Triumph dallo stand, a EICMA 2022, con le nuove Street Triple 765 R, RS e Moto2 Edition e la Chrome Collection, che aggiunge un bel po' di cromature sulle moto della gamma Modern Classic. Oggi, invece, in pieno stile Black Friday, vi proponiamo una serie di offerte dedicate al mondo delle moto di Hinckley: ecco Triumph Easy Winter.

SCONTI, SCONTI, SCONTI Ma in cosa consiste Triumph Easy Winter? L'offerta, che si replica per il terzo anno consecutivo, permette di prenotare online l'intervento di manutenzione per la propria moto – è sufficiente andare sui siti delle concessionarie Triumph Motorcycles – ma prevede anche il 20% di sconto sull’acquisto dell’estensione di garanzia Triumph Just Ride (fino a ulteriori 24 mesi) e il 20% di sconto sui ricambi necessari all’eventuale intervento di manutenzione previsto. In più, nelle concessionarie aderenti all'iniziativa, si può usufruire, con l'aggiunta di un piccolo extra, del servizio Pick Up & Delivery, vale a dire ritiro e riconsegna a domicilio della moto. Tutti i dettagli su Triumph Easy Winter sono disponibili cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/11/2022