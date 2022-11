EICMA 2022: le novità dello stand Triumph raccontate da Alberto Marazzini. Video

La Chrome Collection, la nuova Street Triple, la prima moto elettrica: ecco tutte le novità presenti in fiera a Milano targate Triumph! Video

Tante novità per gli appassionati della casa di Hinckley, messe in bella vista allo stand Triumph di EICMA 2022: andiamo a scoprirle da vicino insieme a

TRIUMPH CHROME COLLECTION

Triumph Chrome Edition: la Bobber

Dopo la Gold Line dello scorso anno Triumph torna alla personalizzazione delle sue classiche, questa volta ispirandosi allo stile custom classic. Una collezione di dieci motociclette in tiratura limitata, che comprende alcune Bonneville, le Rocket III (sia in versione R che GT), disponibili per un solo anno, e ordinabili tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.

TRIUMPH STREET TRIPLE 765 2023

Triumph Street Triple 765 RS 2023

Esposte in fiera a Rho Milano anche le nuovissime Triumph Street Triple 765 R, RS e Moto2 Edition 2023 presentate qualche giorno fa, che si caratterizzano per motori più potenti e tante novità tra elettronica ed ergonomia.

TRIUMPH TE-1

Triumph TE-1, la moto in versione ''semi-definitiva''

Debutta in fiera a Milano anche la prima elettrica inglese, TE-1, che con il suo motore da 177 CV e 109 Nm di coppia promette numeri da capogiro! Prezzi e disponibilità non ancora comunicati.

TRIUMPH TIGER 1200RR

Miglior Maxi enduro 2022: Triumph Tiger 1200 GT

Allo stand saranno esposte anche le nuove Triumph Tiger 1200 in versione GT, Rally ed Explorer, che abbiamo già messo alla prova in strada e fuoristrada qualche mese fa: qui il nostro video!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022