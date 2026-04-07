Una Triumph TF 250-X dotata di lanciafiamme per il nuovo videogioco di James Bond

Triumph è il partner ufficiale del nuovo videogioco dedicato a James Bond, 007 First Light. Sviluppato da IO Interactive, creatori della famosa serie Hitman, il nuovo videogioco dedicato alla spia più famosa di tutti i tempi, permetterà di ripercorrere le prime avventure di un giovane James Bond. Insomma, il gioco introduce la storia sulle origini di 007, permettendo ai giocatori di vivere gli eventi formativi che hanno trasformato un giovane James Bond nell'agente più iconico dell'MI6. Come da tradizione, non mancheranno auto e moto e per quanto riguarda le due ruote, è stata scelta una Triumph TF 250-X personalizzata con un trattamento in perfetto stile 007.

Una moto con lanciafiamme incorporato

Per gli appassionati di Bond, non sarà una sorpresa che Triumph sia il partner ufficiale di questo gioco. Infatti, il marchio era già apparso nel 25° film di James Bond, No Time To Die, dove 007 guidava una Triumph Scrambler 1200 XE nella spettacolare sequenza iniziale ambientata a Matera, in Italia. Da questa partnership sono nate anche tre motociclette in edizione limitata, andate subito vendute, e una collezione di abbigliamento James Bond 007 x Triumph. Tornando alla moto protagonista del videogioco, possiamo vederla per la prima volta nel Q Lab dove 007 riceve i suoi più speciali gadget da spia. Nello specifico, la Triumph TF 250-X è stata personalizzata integrando una lanciafiamme che si può attivare nel modo più tipico di Bond: tramite il suo orologio. A quanto pare, questa moto sarà utilizzata durante alcune missioni del gioco.

I giocatori vestiranno i panni di un giovane Bond, un promettente ma a volte ribelle membro dell'equipaggio della Royal Navy, reclutato nell'MI6, immergendosi nel pericoloso mondo dello spionaggio reso celebre dai film. Le avventure di 007 porteranno i giocatori in giro per il mondo, dove dovranno affrontare avventure e superare sfide sempre più difficili dove servirà astuzia e arguzia. 007 First Light uscirà il 27 maggio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026