Denza Z si presenta, la nuova spider elettrica da 1.000 CV arriverà prima in Europa che in Cina

Denza, il marchio premium di BYD, ha svelato al Salone di Pechino la nuova Denza Z Convertible. Si tratta di una spider 2+2 elettrica ad altissime prestazioni che farà il suo debutto globale a Goodwood Festival of Speed che si terrà a luglio nel Regno Unito. Novità ancora più importante, sul mercato arriverà prima in Europa che in Cina. Si tratta di una mossa per rafforzare l'immagine globale del marchio cinese.

Denza Z

Tecnologia e prestazioni elevatissime

Denza Z, in versione coupé, era stata svelata in origine come concept al Salone dell'Auto di Shanghai del 2025, con un design firmato da Wolfgang Egger, ex responsabile del design di Audi. Complessivamente, Denza Z sarà proposta in 3 configurazioni differenti. Oltre alla spider avremo la coupé e una più estrema track edition specifica per la pista. La versione spider che è stata svelata al Salone di Pechino adotta una capote in tela ad apertura elettrica.

Tra gli elementi di design più significativi spicca il frontale slanciato ma che presenta un attento studio aerodinamico. Le portiere allungate presentano maniglie a scomparsa, mentre i cerchi in lega permettono di vedere i dischi freno dotati di pinze di colore giallo. All'interno dell'abitacolo troviamo il solito ambiente minimalista. Dietro al volante c'è il quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato l'ampio display per il sistema infotainment. Sul tunnel centrale vediamo invece la presenza del pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Denza Z

Per quanto riguarda il powertrain, la scheda tecnica completa non è stata ancora pubblicata ma già sappiamo che sarà in grado di erogare oltre 1.000 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. L'esemplare esposto al Salone di Pechino presenta la particolare colorazione ''Fiorentine Green''.

Denza Z potrà contare su tecnologie avanzate come ammortizzatori a controllo elettronico DiSus-M con sistema predittivo, sistema di sterzo Steer-by-Wire e trazione integrale E3 “Yi Sanfang” con ripartizione variabile. La casa automobilistica cinese ha fatto sapere che la versione per la pista punta al record al Nürburgring. Non rimane che attendere l'appuntamento del Goodwood Festival of Speed per saperne di più.

Fonte: Carscoops

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026