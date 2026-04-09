Denza D9 Super Hybrid, il monovolume premium plug-in con 210 km in elettrico e Flash Charging

Denza, il marchio premium di BYD, porta in Europa non solamente la shooting brake ad alte prestazioni Z9GT. Infatti, la strategia del marchio cinese passa anche attraverso la nuova D9 Super Hybrid DM-i, un monovolume ibrido Plug-in di cui adesso finalmente conosciamo tutte le specifiche per il mercato del Vecchio Continente. Per i prezzi bisognerà aspettare ancora un po'.

Denza D9 Super Hybrid DM-i

Tanto spazio e comfort per i passeggeri

Il monovolume misura 5.250 mm lunghezza x 1.960 mm larghezza x 1.900 mm altezza, con un passo di 3.110 mm. Dimensioni che fanno capire che a bordo ci sarà tanto spazio. Infatti, Denza D9 è in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri adulti alti 180 cm, insieme a 7 trolley e 7 zaini da lavoro.

Si punta al massimo comfort a bordo della Denza D9. Davanti, i sedili offrono riscaldamento, ventilazione, funzione massaggio a 10 punti e regolazione elettrica a otto vie. Nella seconda fila, troviamo sedili “Air Spa” che offrono regolazione elettrica a 14 vie e massaggio a 16 punti, oltre a una reclinazione fino a 152 gradi, che consente di distendersi completamente durante i viaggi notturni.

Chi siederà nella terza fila troverà comunque riscaldamento, ventilazione e regolazione elettrica a quattro vie. L’accesso all’abitacolo è facilitato dalle 2 porte scorrevoli elettriche con chiusura soft-close e sistema anti-schiacciamento. Gli interni possono essere configurati in 4 modalità per ospitare da 4 a 7 passeggeri a seconda delle necessità.

DENZA D9: la plancia

Tanta tecnologia

Nuova D9 Super Hybrid DM-i offre anche tanta tecnologia e non solo per chi si siede davanti. La plancia è dominata da un quadro strumenti da 10,25 pollici abbinato a un display da 15,6 pollici del sistema infotainment e un terzo schermo da 10,25 pollici per il passeggero. La piattaforma software è DiLink, supporta aggiornamenti OTA e ovviamente è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Nella seconda fila troviamo invece due schermi LCD nei braccioli che permettono il controllo delle funzioni, mentre ulteriori display da 12,8 pollici sono integrati negli schienali anteriori. La ricarica dei dispositivi è garantita da quattro pad wireless da 50W, cinque porte USB-C e una USB-A. La dotazione di serie prevede pure un sistema audio Devialet con 16 altoparlanti.

Denza D9 Super Hybrid DM-i

Oltre 200 km in elettrico e ricarica ultrafast

Il powertrain del monovolume abbina un motore benzina turbo 1.5 da 120 CV con due motori elettrici: davanti da 231 CV e dietro da 61 CV. Potenza massima di sistema pari a 353 CV. C'è la trazione integrale e parlando delle prestazioni, da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e velocità massima di 180 km/h.

Grazie alla Blade Battery da 58,5 kWh è possibile percorrere 210 km in elettrico e fino a 950 km complessivi con un pieno di benzina. D9 integra la tecnologia di ricarica FLASH Charging di BYD. La batteria può essere ricaricata fino a 559 kW.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026