Denza N9, un SUV Plug-in da 420 km in elettrico che ricarica in 9 minuti

La nuova Denza N9 ha fatto il suo debutto sul mercato cinese. Il SUV ibrido Plug-in di oltre 5,2 m di lunghezza è stato aggiornato con l'introduzione della seconda generazione delle Blade Battery che permettono di essere ricaricate ad altissima potenza. BYD (Denza è il marchio premium di BYD) continua così ad aggiornare le sue vetture con l'introduzione della nuova batteria e del supporto al Flash Charging che rende i rifornimenti di energia rapidissimi, dato che un pieno si effettua in circa 9 minuti.

Denza N9

Blade Battery 2.0 e ricarica ultrafast

La novità principale è quindi la disponibilità della nuova Blade Battery 2.0. In Cina piace realizzare modelli Plug-in con batterie di grande capacità per massimizzare la percorrenza in elettrico e limitare l'uso del motore endotermico per i viaggi. Per la nuova Denza N9 Plug-in, infatti, abbiamo una batteria da 75,3 kWh che permette un'autonomia di 420 km anche se secondo il ciclo CLTC. Con il pieno di benzina, l'autonomia combinata arriva a 1.520 km. Il nuovo accumulatore supporta anche il Flash Charging. I dati ufficiali per queste batterie parlano di 5 minuti per passare dal 10% al 70%. E per ricaricare dal 10% al 97% bastano solo 9 minuti. Serve ovviamente la nuova rete dedicata di BYD da 1.500 kW che però la casa automobilistica si è impegnata a rendere sempre più capillare.

Denza N9

Oltre 900 CV di potenza

Il SUV Plug-in Denza N9 può contare su di un powertrain composto da un motore benzina di 2 litri di cilindrata abbinato a 3 unità elettriche. La potenza combinata arriva a ben 925 CV con 1.035 Nm di coppia. Di conseguenza, il SUV è in grado di offrire prestazioni quasi da supercar dato che per accelerare da 0 a 100 km/h servono appena 3,7 secondi.

Denza N9

Tanta tecnologia

Salendo a bordo troviamo un ambiente minimalista dove non manca ovviamente la tecnologia. La plancia è dominata da ben 3 schermi. C'è il quadro strumenti digitale da 13,2 pollici, l'infotainment da 17,3 pollici e lo schermo da 13,2 pollici per il passeggero anteriore. Non mancano nemmeno un head-up display da 50 pollici e un impianto audio premium firmato Devialet. Sempre parlando di tecnologia, il SUV dispone del sistema di controllo della telaio DiSus-A e del sistema avanzato di assistenza alla guida God's Eye 5.0 di BYD.

Prezzi

3 gli allestimenti disponibili con prezzi a partire da 409.800 yuan che al cambio sono circa 51.900 euro. Arriverà anche in Europa dove Denza è sbarcata da poco? Al momento non lo sappiamo.

Fonte: Cnevpost

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