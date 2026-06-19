Alpine A110 elettrica, il prototipo debutta al Goodwood Festival of Speed 2026

L'appuntamento di luglio del Goodwood Festival of Speed 2026 si sta avvicinando e oltre a essere una grande festa dedicata ai motori, farà da vetrina anche per alcune novità. Alpine, ad esempio, svelerà per la prima volta al pubblico il prototipo della nuova generazione di Alpine A110, un'auto utilizzata per i test e lo sviluppo delle ultime tecnologie che troveranno posto sul modello di produzione della nuova sportiva. Oltre al prototipo, il marchio francese di auto sportive premium porterà a Goodwood l'intera gamma di modelli. Inoltre, saranno presenti i piloti del team BWT Alpine di Formula 1, Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Una sportiva elettrica nel futuro di Alpine

La nuova generazione di Alpine A110 sarà elettrica e poggerà sulla nuovissima piattaforma Alpine Performance Platform (APP), la stessa utilizzata per la Renault 5 Turbo 3E, che permetterà di garantire quell'esperienza di guida che da sempre contraddistingue i modelli della casa automobilistica francese. Stando a quanto sappiamo fino ad ora, la piattaforma supporta un'architettura a 800 V che permetterà di ricaricare ad alta potenza. Inoltre, la sportiva potrà contare su due pacchi batteria distinti. Si tratta di una scelta pensata per ottimizzare la distribuzione del peso, fondamentale quando si parla di una sportiva. Le due batterie sono posizionate sugli assi anteriore e posteriore, garantendo una distribuzione del peso di 40:60.

Alpine A110: il telaio dall'alto

Questa proporzione è leggermente più sbilanciata verso il posteriore rispetto all'attuale A110 a benzina, che ha una distribuzione di 44:56. Come ricordano i colleghi inglesi d Autocar, il CEO di Alpine, Philippe Krief, aveva precedentemente raccontato che il particolare design delle batterie era stato scelto pure per consentire alla nuova A110 elettrica di avere un'altezza da terra pari a quella del modello endotermico, offrendo al contempo un'autonomia di oltre 550 km. Inoltre, la vettura è stata progettata per completare tre giri del Nürburgring senza che la batteria subisca un calo di prestazioni.

Alpine sta lavorando molto sul contenimento del peso e secondo quanto raccontato dal CEO in passato, avrà un peso a vuoto paragonabile a quello delle sue rivali con motore a combustione interna e cioè stimato in circa 1.500 kg. Si tratta comunque di un valore ben più alto dell'attuale A110 endotermica che si aggira sui 1.100 kg.

La decisione di portare un prototipo della sportiva elettrica a Goodwood significa che Alpine è pronta a mostrare qualcosa di interessante che anticiperà quello che vedremo in futuro. Resta da vedere quale camuffamento adotterà la vettura di prova. Difficile, infatti, che il prototipo presenti le forme definitive del modello di produzione.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026