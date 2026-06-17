Alpine A390 GTS: aperti gli ordini della sport fastback per chi cerca il meglio della gamma A390

Tre mesi dopo l'apertura degli ordini della A390 GT, Alpine completa la gamma della sua sport fastback elettrica con la versione GTS. Da oggi è ordinabile la variante più performante del modello, quella che Alpine definisce essere la “scelta più ovvia per chi cerca il meglio che A390 ha da offrire”. Cosa la rende così appetibile? La maggiore potenza, la batteria ad alte prestazioni e una dotazione di serie completa.

Un design che si rivela passo dopo passo

Alpine A390 GTS, il design

La dimensione estetica della A390 GTS è caratterizzata da elementi che si percepiscono su tre livelli di osservazione. Da lontano emergono le proporzioni da coupé, il lunotto bombato e i cerchi Snowflake da 21” con finitura diamantata nera lucida. Avvicinandosi si notano le linee scolpite delle porte posteriori con maniglie integrate e il cofano spiovente che incanala i flussi aerodinamici. Da vicinissimo, invece, si scoprono e apprezzano i dettagli più nascosti, a partire dal paraurti anteriore con motivo triangolare ispirato alle montagne.

La firma luminosa anteriore, chiamata “Cosmic Dust”, è composta da un insieme di triangoli illuminati che richiamano una stella cometa e si animano in una sequenza di benvenuto quando il conducente si avvicina alla vettura, accompagnata anche dalla proiezione a terra del logo Alpine circondato da fiocchi di neve. Tra i dettagli più curiosi, c’è un piccolo richiamo al frontale della storica A110, nascosto in un angolo del parabrezza, mentre sulla fiancata il logo “A” di Alpine punta sempre la freccia verso la parte anteriore; è inoltre possibile applicare una bandiera francese sul montante C, come su A110.

Alpine A390 GTS, il frontale

Sei i colori disponibili per la carrozzeria (Noir Profond, Blue Abysse, Bleu Alpine Vision, Gris Argent Mercure, Blanc Topaze e Atelier Gris Tonner Mat) con tetto a scelta in tinta con la carrozzeria o nero a contrasto, e parti inferiori sempre verniciate in nero lucido.

Caratteristiche e dimensioni

Alpine A390 GTS, la vista laterale

Alpine A390 GTS è lunga 4,615 metri e ha un passo corto di 2,708 millimetri, pensato per favorire l'agilità, mentre la distribuzione dei pesi tra gli assi è del 49% sull'anteriore e del 51% sul posteriore. Il raggio di sterzata, misurato tra i marciapiedi, è di 11 metri.

La GTS porta la potenza complessiva a 470 CV (345 kW), erogati da tre motori elettrici (di cui uno anteriore e due posteriori, montati su un telaio dedicato in alluminio) per una coppia massima di 824 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h scende a 3,9 secondi, quasi un secondo in meno rispetto alla GT, con velocità massima di 220 km/h. Sui 400 metri l'accelerazione richiede 12,2 secondi, mentre sul chilometro da fermo il tempo sale a 22,5 secondi.

Cosa cambia nella batteria

Alpine A390 GTS, il retro

A differenziare la GTS dalla GT non è solo la potenza, ma anche la batteria. Il pacco da 89 kWh utilizzabili adotta una chimica NMC ad alto contenuto di nichel pensata per sostenere scariche fino a 1.200 A, un'architettura che Alpine dichiara di aver riprogettato da zero rispetto alla versione meno spinta, comprendendo anche il sistema di raffreddamento, potenziato con una maggiore portata d'acqua. L'autonomia omologata nel ciclo WLTP varia tra 503 km, con i cerchi da 21'' e gomme Michelin Pilot Sport 4S, e 551 km con cerchi da 20'' e sedili in Alcantara. È presente anche una pompa di calore di serie per preservare l'autonomia nelle condizioni più fredde.

Sul fronte della ricarica, la potenza massima in corrente continua arriva a 190 kW, con una media dichiarata di 135 kW tra il 15% e l'80% di carica, un valore che secondo Alpine consente di recuperare due ore di autonomia in meno di 20 minuti. Il caricatore di bordo è da 11 kW, con opzione da 22 kW che includerà anche la funzione V2G entro la fine dell’anno. Il Route Planner integrato con Google Maps calcola il percorso ottimale considerando livello di carica, temperatura della batteria e pre-condizionamento automatico, segnalando anche le colonnine della rete Plug Inn.

Torque vectoring e modalità di guida

Alpine A390 GTS, il volante

Il sistema Alpine Active Torque Vectoring, già presente sulla GT, viene qui spinto al massimo per gestire la coppia più elevata. Il sistema distribuisce la forza tra le due ruote posteriori ogni 20 millesimi di secondo, correggendo le tendenze al sottosterzo o al sovrasterzo e aumentando la trazione in rettilineo su fondi a aderenza irregolare. Lavora in sinergia con il launch control (attivabile in modalità Sport premendo il pulsante Overtake), e con la funzione Overtake stessa, che eroga un boost di potenza extra per un massimo di dieci secondi, con un'animazione dedicata sul quadro strumenti.

Cinque le modalità di guida disponibili (Save, Normal, Sport, Perso e la nuova Track) selezionabili da un pulsante sul volante, mentre l'ESC può essere disattivato completamente tramite un comando dedicato sulla plancia. La frenata rigenerativa si regola su cinque livelli tramite un manettino blu denominato RCH: dalla prima posizione, che lascia l'auto in modalità neutra pur permettendo la rigenerazione, fino alla modalità One Pedal.

Per contribuire a regalare un'esperienza sonora degna di nota, Alpine ha sviluppato due toni Alpine Drive Sound (chiamati Alpine Sound e Alternative Sound) realizzati insieme a musicisti e ingegneri acustici sulla base di misurazioni vibro-acustiche dei motori elettrici. Il primo privilegia le frequenze basse per accompagnare i picchi di coppia, il secondo è pensato per la guida quotidiana. Entrambi possono essere disattivati. Il sistema AVAS, obbligatorio fino a 30 km/h per segnalare la presenza del veicolo ai pedoni, può riprodurre un suono esclusivo Alpine oppure uno più neutro.

Abitacolo, infotainment e Alpine Telemetrics

Alpine A390 GTS, gli interni

All'interno, la GTS aggiunge di serie sedili sportivi Alpine by Sabelt in pelle Nappa bicolore, riscaldati, massaggianti e regolabili elettricamente, con possibilità di inserti in carbonio a trama twill o forgiato, e rivestimento del tetto in Alcantara. Il volante riscaldato in Nappa blu integra i comandi per le modalità di guida, assistenza alla guida, telefono e assistente vocale, oltre ai due pulsanti colorati ispirati alla Formula 1 per la rigenerazione (RCH) e l’Overtake (OV).

Il quadro strumenti da 12,3” offre quattro temi grafici tra cui scegliere: Iconic (con due triangoli per potenza e velocità), Navigation (ottimizzato per le mappe), ADAS (che mostra il veicolo in realtà aumentata) e Minimal (con le sole informazioni essenziali). Il display centrale verticale da 12” si basa sul sistema Alpine Portal, costruito su Android Automotive e Google Automotive Services. È compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, e include accesso a Internet con 10 GB di dati offerti per 5 anni ai primi clienti, oltre alle app del Google Play Store.

Il bagagliaio offre un volume di 532 litri, che sale a 1.643 litri con i sedili posteriori ribattuti; è disponibile come accessorio un doppio fondo per ottenere un piano di carico piatto.

Il sistema audio Devialet

Alpine A390 GTS, l'impianto audio

L'impianto audio è stato sviluppato insieme a Devialet, azienda francese specializzata in ingegneria acustica con oltre 250 brevetti depositati. L'architettura prevede un amplificatore dedicato da 850 W, un subwoofer da 224 millimetri e tre canali anteriori con woofer, midrange e tweeter a magnete al neodimio, per un totale di 12 altoparlanti nell'abitacolo, inclusi quelli surround nei pannelli posteriori. La tecnologia proprietaria SAM gestisce il controllo degli altoparlanti per una riproduzione equilibrata e ad alta fedeltà.

Sono disponibili quattro modalità di ascolto (Fidelity, Speech, Dynamic e Heavy) mentre la versione XtremeSound, di serie sulla GTS, aggiunge la modalità immersiva Space con spazializzazione del suono dedicata, il cui bilanciamento varia anche in base alla velocità del veicolo.

Pneumatici su misura e impianto frenante

Alpine A390 GTS, i cerchi

A390 GTS monta pneumatici Michelin con marcatura specifica A39. Di serie sui cerchi da 21” (245/40 ZR 21) ci sono i Pilot Sport 4S, il pneumatico estivo più sportivo della gamma Michelin. Come optional sono disponibili i Pilot Sport EV (245/45 R 20), pensati per le elettriche e capaci di un'autonomia maggiorata di 47 km rispetto alla dotazione di serie, e i CrossClimate 3 Sport (245/45 R 20), gomme All Season a vocazione sportiva per affrontare condizioni climatiche variabili senza rinunciare al dinamismo.

Sul fronte frenante, la GTS introduce dischi anteriori da 365 mm con pinze fisse a 6 pistoncini verniciate in Rosso Racing, con possibilità di scegliere il colore Blu Alpine come optional. Al posteriore i dischi sono da 350 mm con pinze flottanti monopistoncino. Le sospensioni utilizzano ammortizzatori idraulici derivati dal motorsport per bilanciare comfort e comportamento dinamico.

Prezzo e produzione

Alpine A390 GTS, dettaglio logo

Il prezzo di partenza è di 78.000 euro IVA inclusa. Mancano ancora indicazioni precise sui tempi di consegna delle prime unità. L’A390 GTS viene assemblata, come la GT, nello storico stabilimento di Dieppe, recentemente rinnovato per accogliere la produzione elettrica. I motori sono prodotti nello stabilimento Ampere di Cléon, mentre le batterie ad alte prestazioni sono assemblate a Douai, mentre il telaio è realizzato nello stabilimento Renault Group di Le Mans. Sulla garanzia, la batteria è coperta per 8 anni o 160.000 km.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 17/06/2026