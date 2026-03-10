Nuova Alpine A110: sarà elettrica, ma non è da escludere l’opzione a benzina

La prossima sportiva francese sarà 100% a batterie e basata sulla piattaforma APP, ma potrebbe arrivare anche una versione con motore endotermico, l'architettura lo consente

La prossima Alpine A110 arriverà entro la fine del 2026 e segnerà una svolta storica per il marchio Alpine (guarda la homepage di Alpine Italia).

Alpine A110: nuova generazione in arrivo

Per la prima volta la celebre sportiva francese adotterà una configurazione BEV, trasformandosi in una vera sportiva elettrica. Il progetto rientra nella strategia di elettrificazione del Gruppo Renault e punta a mantenere il carattere dinamico che ha reso iconica la piccola sportiva francese.

Secondo quanto anticipato dal CEO di Alpine Philippe Krief, tuttavia, la piattaforma è stata progettata con una certa flessibilità tecnica.

Alpine A110 2026: dalla piattaforma PPE una sportiva EV oppure con motore endotermico

Le parole del manager

Il numero uno del marchio ha chiarito la direzione del progetto con dichiarazioni molto precise. ''La nuova A110 sarà elettrica (leggi tutto su Alpine A110 EV). L'obiettivo di FutuREady (guarda il piano industriale di Renault) è quello di essere preparati per il futuro; quindi, abbiamo sviluppato la piattaforma per accogliere un motore endotermico''. E ha sottolineato: ''Prima che lo chiediate, sì, la piattaforma è progettata per ospitare un motore a combustione interna''.

Questa apertura non significa necessariamente che verrà realizzata una variante con motore a scoppio, ma lascia spazio a possibili sviluppi futuri.Come ha spiegato lo stesso Krief, l’obiettivo è essere pronti ad affrontare cambiamenti normativi e di mercato.

Alpine A110 2026: batterie impilate davanti e dietro all'abitacolo anziché nel pianale

Una sportiva elettrica ad alte prestazioni

Nella versione BEV, la nuova Alpine A110 (guarda l’ultima Alpine A110 ICE) promette prestazioni di alto livello. Il manager francese ha dichiarato che sarà ''la prima vera auto sportiva elettrica'' e che ''supererà in prestazioni le migliori auto a combustione dei concorrenti attuali''.

La vettura sarà sviluppata sulla nuova architettura Alpine Performance Platform (APP), condivisa con la futura Renault 5 Turbo 3E (guarda Renault 5 Turbo 3E). Il sistema utilizzerà tecnologia a 800 Volt e una struttura in alluminio per ridurre il peso, un elemento cruciale per mantenere il DNA racing.

Alpine A110 2026: ripartizione dei pesi 40:60 fra anteriore e posteriore

Piattaforma avanzata e dinamica evoluta

La nuova architettura includerà due motori elettrici che alimenteranno le ruote posteriori, con trazione posteriore e torque vectoring attivo. Il sistema sarà gestito dalla Alpine Dynamic Model, una centralina definita come un vero “cervello high-tech” che coordina batteria, motori, sterzo, freni e aerodinamica attiva.

Il layout delle batterie, che sono impilate davanti e dietro l'abitacolo anziché essere collocate nel pianale, consentirà inoltre di mantenere il caratteristico bilanciamento dei pesi 40:60 tra anteriore e posteriore, preservando il comportamento dinamico tipico della Alpine A110.

Alpine A110 2026: ha il compito di allargare la gamma BEV dopo A290 e A390

Una famiglia più ampia

La futura supercar compatta francese non sarà proposta in un’unica configurazione. Alpine prevede infatti una gamma articolata con diverse varianti di carrozzeria: coupé, spider e una possibile versione 2+2.

L’obiettivo è ampliare l’offerta per competere con modelli iconici a combustione come la Porsche 911, pur entrando con decisione nell’era della sportiva elettrica. Con l’arrivo della nuova Alpine A110, la gamma BEV del marchio comprenderà anche la A290 hatchback (guarda Alpine A290 GTS) e la A390 fastback.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/03/2026