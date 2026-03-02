Cala il sipario su Alpine A110 che si congeda con il titolo di regina tra le sportive

La Alpine A110 (guarda la prova di Alpina A110 R) è una di quelle sportive che fanno innamorare gli amanti della guida pura. Niente filtri dell’elettronica o, perlomeno, poche intrusioni. E per questo motivo è un’auto che, nella sua nicchia, conquista il favore del pubblico e degli esperti. Tanto è vero che per l’ottava volta si è aggiudicata il premio nella categoria Sportive del concorso Best Cars 2026, organizzato dall’autorevole rivista tedesca Auto Motor und Sport (guarda la homepage di Auto Motor und Sport). Con l’11,8% delle preferenze, la sportiva francese si conferma punto di riferimento tra le coupé importate.

Alla 50esima edizione del sondaggio hanno partecipato 94.911 lettori e utenti online, chiamati a votare oltre 480 modelli suddivisi in tredici categorie. La Alpine A110 ha ottenuto il primo posto nella categoria Sportive – Import e il terzo nella classifica generale delle auto sportive.

Alpine A110: la francese è Best Car 2026 di Auto Motor und Sport categoria sportive

Un finale di carriera in grande stile

Il riconoscimento arriva in un momento cruciale per la carriera della Alpine A110, giunta all’ultimo anno di produzione (guarda la homepage di Alpine). Tra le novità più significative spicca la A110 R Ultime, versione a tiratura limitata con forte impronta racing.

Alpine A110: l'abitacolo esclusivo della Limited Edition A110 R Ultime

Edizione limitata per il congedo

Questa Limited Edition è prodotta in 110 unità complessive, inclusi 15 esemplari ultra-esclusivi denominati “La Bleue”. Tutti già venduti, si distinguono per la livrea sfumata realizzata a mano che unisce il Bleu Abysse e il Bleu Alpine Vision.

In questa sua veste in edizione limitata, la Alpine A110 diventa una vera occasione per accaparrarsi un’auto sportiva “analogica” destinata a entrare nei libri di storia della casa francese.

Alpine A110: in produzione fino a metà 2026, poi si passerà a una nuova sportiva elettrica

Verso l'inedita generazione a batterie

Le attuali versioni della A110 resteranno, infatti, in produzione fino a metà 2026 presso l’impianto Alpine Jean Rédélé. Successivamente, il costruttore transalpino introdurrà una nuova generazione 100% elettrica basata sulla piattaforma Alpine Performance Platform (guarda Alpine A110 EV). Voi cosa ne dite? Preferite la variante classica o vi incuriosisce la prossima elettrica? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/03/2026