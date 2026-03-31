Alpine A390, al via gli ordini della nuova sport fastback: ecco i prezzi

Ci siamo, a partire da oggi 31 marzo aprono gli ordini della nuova Alpine A390. Si tratta della sport fastback elettrica ad alte prestazioni del marchio francese che potrà essere acquistata a partire da 67.500 euro. Si parte con la versione A390 GT, mentre la più estrema GTS sarà ordinabile successivamente. Entriamo più nei dettagli e ricordiamo anche le principali caratteristiche tecniche di questa vettura.

Alpine A390 GT, motore, autonomia e prestazioni

Il powertrain è composto da 3 motori elettrici, uno davanti e due dietro. La potenza massima di sistema arriva a 400 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria da 89 kWh che permette un'autonomia WLTP di 557 km. Il veicolo è dotato di serie di una pompa di calore e di un caricatore bidirezionale da 11 kW, con un'opzione da 22 kW. C'è il V2L per poter alimentare dispositivi elettrici esterni utilizzando l'energia della batteria di trazione.

La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, fari Matrix adattivi e cerchi in lega diamantati da 20 pollici abbinati a pneumatici Michelin Sport EV, rivestimenti in Alcantara e Pelle Nappa, volante ispirato alla F1, sedili sportivi Alpine con Alcantara, climatizzatore bi-zona, impianto audio premium Devialet e infotaiment con display da 12 pollici e piattaforma Android Automotive. Non manca nemmeno un completo pacchetto di dispositivi ADAS che permette un'assistenza alla guida di Livello 2. Prezzi a partire da 67.500 euro.

Alpine A390

Alpine A390 GTS, ancora più estrema

Arriverà più avanti e potrà contare sempre su di un powertrain composta da 3 motori elettrici. In questo caso, però, la potenza sale a 470 CV. Capitolo prestazioni: da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 220 km/h. Modello che si riconosce anche per una dotazione specifica che include cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici ''Snowflake'' con finitura nera lucida, equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S specifici. Ci sono anche pinze dei freni anteriori monoblocco a 6 pistoncini verniciate in Rosso Racing (o blu come optional).

Salendo a bordo dell'abitacolo troviamo sedili anteriori sportivi Alpine by Sabelt in pelle Nappa bicolore riscaldati, massaggianti e regolabili elettricamente. C'è pure il sistema audio Devialet XtremeSound, con 13 altoparlanti. La versione GTS include anche il sistema Alpine Telemetrics Expert che aiuta i conducenti a fruttare al massimo le prestazioni della sportiva elettrica. Il prezzo? Si parte da 78.000 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026