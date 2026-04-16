Alpine torna a Goodwood: riflettori puntati sulla nuova A390 elettrica

Alpine tornerà al Goodwood Members Meeting il 18 e 19 aprile, scegliendo uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama motoristico britannico per raccontare la propria evoluzione.

Ritorno in grande stile

Il brand francese occuperà l’Aerodromo interno al circuito con uno spazio dedicato, pensato per unire tradizione sportiva e visione futura.

Tra vetture storiche e modelli ad alte prestazioni, la presenza del costruttore conferma una linea fondata su leggerezza, precisione dinamica e attenzione al guidatore, elementi che continuano a definire l’identità di Alpine (guarda la homepage di Alpine Italia), anche nella nuova fase elettrica.

Alpine partecipa al Goodwood Members Meeting 2026

La A390 al centro della scena

Protagonista dell’evento sarà la nuova A390, esposta nello showroom di Goodwood e all’esterno dell’area dedicata (guarda Alpine A390). Si tratta di una fastback sportiva a cinque posti completamente elettrica, sviluppata per coniugare uso quotidiano e guida coinvolgente.

La potenza massima raggiunge 470 CV, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. La batteria da 89 kWh consente un’autonomia WLTP fino a 554 km. Completano il pacchetto il sistema Alpine Active Torque Vectoring e un telaio derivato dalla A110 (guarda Alpine A110 R Ultime), soluzione orientata per esaltare agilità e precisione.

Alpine partecipa al Goodwood Members Meeting 2026 e focus sulla A390

Le parole del manager di Alpine

Nicola Burnside, Brand Director di Alpine UK, ha dichiarato: “Il Goodwood Members' Meeting è la sede naturale per Alpine. Riunisce auto, competizione e un pubblico che comprende i dettagli che si celano dietro le prestazioni. La nostra presenza quest'anno è incentrata sull'A390, a testimonianza della solidità di questo rapporto e dell'evoluzione del marchio, pur rimanendo fedele ai principi che definiscono Alpine”. Una dichiarazione che conferma l’importanza dell’appuntamento inglese per il costruttore.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/04/2026