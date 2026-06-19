Goodwood 2026, debutto per la prima Gordon Murray T.50s Niki Lauda

Come ogni anno, il Goodwood Festival of Speed sarà molto di più che una grande festa dedicata al mondo delle auto. Infatti, diverse case automobilistiche approfitteranno di questa vetrina per presentare qualcosa di davvero speciale. Questo è il caso di Gordon Murray che ha confermato che sarà presente all'edizione 2026 di Goodwood che si svolgerà a luglio, in cui porterà il primo esemplare della supercar T.50s Niki Lauda che farà la sua passerella percorrendo la Goodwood Hill.

Oltre al debutto della T.50s Niki Lauda, Gordon Murray porterà anche altre vetture speciali: T.33 Spider VP12, Le Mans GTR XP1 e S1 LM. Menzione particolare anche per la Gordon Murray S1 LM che farà la sua prima apparizione europea, dopo la vendita record di 20 milioni di dollari all'asta dello scorso anno.

Gordon Murray T.50s Niki Lauda

Per quanto riguarda gli altri modelli, sulla Goodwood Hill, i fan potranno ammirare il nuovo prototipo Le Mans GTR XP che anticipa il futuro modello di produzione che sarà costruito in serie limitata (24 esemplari). Per quanto riguarda, invece, la T.33 Spider, si tratta di un prototipo di validazione utilizzato per i test prima di iniziare la produzione vera e propria.

Sfrecciando sulla Goodwood Hill, la prima T.50s destinata a un cliente (telaio 1) celebra la prima vittoria di Murray in Formula 1 nel 1974 a Kyalami, con una livrea ispirata alla bandiera sudafricana su una carrozzeria bianca e il numero di gara ''7'' nero lucido, un richiamo alla Brabham BT44, la vettura vincitrice guidata da Carlos Reutemann. Ciascuno dei 25 modelli T.50s, destinati esclusivamente alla pista, celebrano la ricca tradizione agonistica di Gordon Murray, con nomi che commemorano le date delle sue prime 24 vittorie nei Gran Premi su diversi circuiti e una speciale vittoria in una gara di durata.

Gordon Murray T.50s Niki Lauda

La Gordon Murray T.50s Niki Lauda porta all'estremo alcune scelte tecniche già viste sulla T.50. Aerodinamica estremamente sofisticata per essere velocissima tra le curve dei circuiti e un motore V12 in grado di erogare oltre 770 CV. Il tutto ''condito'' con un peso della vettura ridotto. Sulla bilancia, la supercar pesa meno di 900 kg.

In soli sei anni dal lancio della T.50, il team ha progettato, sviluppato, prodotto e consegnato 100 esemplari a clienti in tutto il mondo. Abbiamo anche avviato la produzione delle T.50s, mentre la T.33 e la T.33 Spider sono in fase avanzata di sviluppo. Parallelamente, abbiamo creato una gamma di veicoli ancora più specializzata che esplora i limiti della nostra filosofia di design e ingegneria: è un privilegio sviluppare supercar leggere e dal design impeccabile per i nostri clienti e condividerle con gli appassionati.