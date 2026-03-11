Jeremy Clarkson è poco impressionato dalla Gordon Murray T.50. Forse perché...

Harry Metcalfe porta la Gordon Murray T.50 da Jeremy Clarkson, ma il verdetto di Jezza è sorprendente. Scopri perché

Gordon Murray voleva l'erede della McLaren F1 e l'ha fatta: un V12 da urlo, cambio manuale e zero fronzoli. Ma quando Harry Metcalfe (fondatore di Evo) l'ha portata dal vicino di casa Jeremy Clarkson, qualcosa non è andato come previsto.

Clarkson, va detto, non ha potuto mettersi al volante. Il motivo? La T.50 è sartoriale: il sedile va cucito addosso al pilota e quello della vettura era tarato sulle misure di Metcalfe.

Jeremy si è dovuto ''accontentare'' del posto del passeggero nella strana configurazione a tre posti. Risultato? Impressionato dal V12 Cosworth da 3.994 cc litri (definito ''straordinario''), ma decisamente meno entusiasta di tutto il resto.

Clarkson e Metcalfe alle prese con la Gordon Murray T.50

Urlatrice e (troppo) analogica?

Il problema, secondo Jezza, è che la Gordon Murray T.50 è rumorosa. Ma non rumorosa tipo ''musica per le orecchie'', proprio assordante a tal punto che pilota e passeggero devono quasi comunicare a gesti.

A velocità di crociera, in abitacolo ci sono 90 dB, stando alle misurazioni di Metcalfe, ossia 10 decibel in più di una Panda anni '80 lanciata a tutta velocità: per il tuo orecchio, il volume è raddoppiato e tanto basta per rincitrullirti ben bene.

Poi, chiaramente, quando puoi tirare sul serio le cose cambiano e tutto acquista un senso. Stiamo parlando di un propulsore da 663 CV che tocca i 12.100 giri (sì, hai letto bene) e che ti spara a 100 km/h in meno di 3 secondi, fino a una punta di 364 km/h. Tutto gestito da un cambio manuale a sei marce. Una libidine? Sulla carta - e sulla pista - certamente sì.

Ma su strada le cose cambiano e c'è più di un dettaglio che la rende ostica. Per cominciare, sopra i 15 km/h, lo sterzo non è servoassistito. Significa che la macchina legge ogni singola imperfezione dell'asfalto, ogni avvallamento, costringendo chi guida a una lotta continua con il volante. Il servosterzo si attiva solo in manovra, giusto per non farti venire i bicipiti di Hulk in parcheggio.

Ma c'è di più. Il gancio della cintura di sicurezza è stato ricavato all'interno del sedile a guscio e questo lo rende molto scomodo perché preme contro l'anca del passeggero, fa notare Clarkson. Che in carriera ha visto solo altre due auto con un difetto simile: la Lexus LFA e la Mercedes CLK Black Series.

Clarkson e Metcalfe esaminano la ventola e gli estrattori della Gordon Murray T.50

Manca il ''fizz''?

Alla fine della giostra, Metcalfe ne è uscito innamorato, pur ammettendo che la T.50 è molto più estrema di quanto immaginasse. Clarkson, invece, ha confessato che l'auto non gli ha trasmesso quel famoso ''fizz'' (quel brividino nelle parti basse, per citare James May) che dovrebbe regalare una vera supercar.

Forse perché guardarla dal sedile del passeggero, senza poter domare quei 12.100 giri con la propria mano destra, è come guardare qualcuno che mangia una fiorentina mentre tu sei a dieta. Metcalfe ne è convinto: se Jeremy avesse affondato il piede sul gas, il ''fizz'' sarebbe tornato eccome.

Ma è vero anche che Jezza non è mai stato fan nemmeno della McLaren F1, che - quella sì - ha guidato di persona. La trovava nervosa e poco controllata nell'assetto. Guarda qui sotto il video dall'entrata in scena di Clarkson in poi, per godertelo appieno. E se sei curioso di sapere che cosa è successo prima, ti basta tirare a sinistra la pallina rossa.

I dati tecnici della GMA T.50 in pillole

Motore V12 Aspirato Cosworth 3.994 cc Potenza 663 CV @ 11.500 giri/min Coppia 467 Nm @ 9.000 giri/min Cambio Manuale a 6 rapporti Peso 986 kg 0-100 km/h 2,8'' Velocità 364 km/h

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2026