Dopo Top Gear, anche The Grand Tour è al capolinea. La fine di un'era?

Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond hanno registrato l'ultima puntata di The Grand Tour. Cosa faranno ora

Dopo la chiusura dello show della BBC Top Gear si avvia a scomparire dalle emittenti anche The Grand Tour, il programma dove si era ricollocato il trio di conduttori formato da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond dopo il divorzio con la TV pubblica londinese. È di oggi la notizia che il trio avrebbe ultimato le riprese del loro ultimo episodio, dopo sette anni con Amazon Prime: un episodio che si conclude in Zimbabwe e che verrà mandato in onda nel 2024.

È DAVVERO LA FINE DI UN'ERA? Dopo 5 stagioni del programma su Prime Video e la fama interplanetaria raggiunta in 13 anni alla guida di Top Gear, Clarkson (che ha 63 anni), May (60) e Hammond (52) potrebbero anche dichiarare concluso il loro percorso e lasciare ai fan un'eredità di tutto rispetto. Il mondo dei motori, dopotutto, sta cambiando. Ma alcune dichiarazioni di James May raccolte dal Today Podcast - proprio della BBC - fanno ben sperare: ''La mia opinione onesta è che - ora posso dirlo - c'è bisogno di un po' di riflessione. È tempo per un nuovo formato e un nuovo approccio all'argomento, perché l'argomento non è mai stato così interessante, sospetto, da quando è stata inventata l'auto''.

LI RIVEDREMO Sembra di capire che il dinamico trio potrebbe tornare a parlare di motori, anche se con toni e modalità diverse da quelle a cui siamo abituati. In ogni caso, nessuno dei tre sembra pensare ancora alla pensione. I conduttori hanno infatti altri programmi in onda su Amazon, tra cui Clarkson's Farm, che tornerà per una terza serie, e la trasmissione diretta da May Our Man In.... I dati di visualizzazione riportati da Reuters nel 2018 indicavano che la prima stagione di The Grand Tour fosse tra le serie Amazon Original più seguite. Da un successo all'altro, insomma. Non c'è due senza tre? Per ora, seppure di poco, i tre conduttori sono sopravvissuti allo show che li ha lanciati, nonostante l'uscita di scena piuttosto burrascosa (ricorderete, certamente, che il divorzio con la BBC è cominciato con una scazzottata tra Jezza e un produttore). E non è poco.

Fonte: BBC

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/12/2023