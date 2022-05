Clarkson, Hammond e May vs la "santissima trinità"

Il video in cui Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May mettono a confronto LaFerrari, McLaren P1 e Porsche 918 Spyder

La chiamano la ''santissima trinità'' quella formata dalla Ferrari LaFerrari, la McLaren P1 e la Porsche 918 Spyder: sono le prime tre hypercar elettrificate, apripista di un nuovo modo di portare su strada le altissime prestazioni. Ormai hanno un che di vintage, visto che tutte e tre sono entrate in produzione nel lontano 2013 e non le fabbricano più da anni, ma tuttora rappresentano un sogno proibito per quasi tutti gli appassionati. Se qualcuno si fosse perso su Amazon Prime la puntata di The Grand Tour a loro dedicata, vi proponiamo lo spezzone del video in cui - con la solita simpatia e senza rinunciare a una massiccia dose di nonsense - Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond mettono alla prova le tre auto (per così dire).

UN CONFRONTO SUI GENERIS Il video comincia con Clarkson e Hammond che si scambiano le auto: Jezza trova la Porsche rassicurante e facile, grazie alla trazione integrale e alle quattro ruote sterzanti. The Hamster quasi se la fa sotto per la violenza della McLaren a trazione posteriore, che sgomma anche in sesta marcia e non perdona gli errori. Poi arriva Capitan Slow con LaFerrari, con un ingresso epico, degno di Darth Fener. I tre si divertono parecchio a far fumare le gomme delle rispettive auto, ma quando poi arriva il momento di eleggere la vincitrice si inventano alcune prove strampalate in base alle quali... guardate il video!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2022