Jeremy Clarkson scherza sulla maxi multa a Ecclestone

La scorsa settimana Bernie Ecclestone si è dichiarato colpevole di frode davanti alla Southwark Crown Court e verserà oltre 750 milioni di euro al fisco inglese per chiudere definitivamente la vicenda iniziata con alcune false testimonianze rilasciate nel 2015. La notizia ha avuto ovviamente grande eco, soprattutto in Gran Bretagna, finendo anche nel mirino di un illustre connazionale dell'ex Supremo della F1.

JEREMY SPIETATO A ironizzare su Ecclestone è stato infatti Jeremy Clarkson, parlandone nella sua rubrica che tiene per il quotidiano The Sun. L'ex conduttore di Top Gear ha scritto: ''Hai avuto una brutta giornata? Beh, potrebbe andare peggio. L’ex supremo della F1 Bernie Ecclestone è stato appena multato di 330 milioni di sterline per irregolarità fiscali. Questa è quasi certamente la più grande sanzione finanziaria mai imposta a un individuo e, di conseguenza, il povero vecchio è rimasto ora con i suoi ultimi 2 miliardi di sterline''. Evidente l'intenzione del presentatore di sottolineare che la cifra mostruosa abbia comunque un impatto relativo sulle sterminate finanze del quasi 92enne.

VEDI ANCHE

Freddie Flintoff’s horror crash during filming Top Gear occurred when he was travelling at 22mph, it has been claimed, as new details of the incident emerge

The former England cricket player and TV host, 45, was left hospitalised after the accident https://t.co/VwmvP2lPwR — Metro (@MetroUK) October 8, 2023

SE BERNIE PIANGE... Oltre a Ecclestone, proprio l'ex creatura di Clarkson a sua volta non sta passando un gran momento. Il futuro di Top Gear sulla BBC, infatti, è incerto per problemi di sicurezza. Andrew Flintoff, ex giocatore di cricket e uno degli attuali presentatori dello show, è rimasto gravemente ferito al viso in un incidente avvenuto durante le riprese nello scorso mese di dicembre. Dopo questo episodio, Flintoff è apparso pubblicamente per la prima volta il mese scorso. Venerdì, il giorno dopo l'accordo raggiunto da Ecclestone, è emerso che per chiudere la vicenda sono stati versati 9 milioni di euro a titolo di risarcimento a Flintoff. Un danno economico e d'immagine che potrebbe mettere la parola fine alla storica trasmissione. Un portavoce della BBC nelle scorse settimane ha rivelato che una decisione sul futuro dello show verrà presa a tempo debito.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/10/2023