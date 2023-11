Top Gear chiude i battenti: addio allo show inglese sui motori

Non esiste (o quasi) un appassionato di motori che non abbia mai visto almeno una puntata di TopGear. Il celebre programma televisivo britannico, prodotto dalla BBC, è stato per anni appuntamento fisso (in diretta o in differita) per un pubblico ampissimo di appassionati. All'apice della sua celebrità si pensa che abbia raggiunto un picco di 350 milioni di spettatori sparsi nel globo. Un risultato eccezionale che difficilmente sarà replicato poiché arriva oggi la notizia della chiusura del programma. Ebbene sì, dopo oltre 30 stagioni il suo corso s'interrompe e questa volta potrebbe essere per sempre. Dopo la brusca esclusione di Jeremy Clarkson, Top Gear prese un periodo di pausa per poi riorganizzarsi e ripartire con una nuova conduzione. Tuttavia, questa volta è difficile immaginarsi una futura ripresa del palinsesto dedicato al mondo delle automobili.

I tre presentatori di Top Gear

L'INCIDENTE DI FLINTOFF A marzo di quest'anno, il famoso show è stato messo in pausa dopo che il presentatore Andrew 'Freddie' Flintoff ha subito gravi ferite al viso durante le riprese. In quel momento, si sono rincorse tante voci secondo cui lo spettacolo non sarebbe stato ripreso. E una dichiarazione dalla produzione ha confermato che il broadcaster britannico ha deciso di sospendere il programma nel Regno Unito dopo 33 stagioni, affermando che non tornerà sullo schermo nel prossimo futuro. Questa scelta, però, non influisce su Top Gear America, che è alla sua terza stagione dopo la sua rinascita nel 2017, così come su eventuali riviste e spettacoli online che portano il nome e il logo di Top Gear (la rivista è attualmente pubblicata anche in Italia). Flintoff è rimasto ferito nel dicembre 2022 sulla pista di prova dello show nel Surrey, dopo che la Morgan Super 3 che stava guidando si è ribaltata. Le riprese sono state immediatamente sospese e la produzione è stata interrotta, con i co-presentatori di Flintoff, Chris Harris e Paddy McGuiness, che hanno fermato ogni altra attività legata al programma.

VEDI ANCHE

Flintoff e The Stig

LA CHIUSURA DEFINITIVA La BBC ha chiesto scusa a Flintoff per le ferite e ha annunciato una revisione della sicurezza dello show, che non è comunque nuovo a incidenti sul set. Il team legale di Flintoff ha ottenuto un accordo con la BBC del valore di circa £9 milioni (circa 11 milioni di euro) a causa della natura delle ferite che ha compromesso il viso del conduttore. Nella dichiarazione, la BBC ha dichiarato di ''rimanere impegnata con Freddie, Chris e Paddy, che sono stati al centro della rinascita dello show dal 2019, e siamo entusiasti dei nuovi progetti in sviluppo con ognuno di loro. Avremo altro da dire nel prossimo futuro su questo.'' Ha inoltre aggiunto che ''sospendere il programma sarà una notizia deludente per i fan, ma è la cosa giusta da fare''. Quindi questa è la fine della strada per uno degli spettacoli televisi più importanti nel mondo dell'informazione e dell'intrattenimento automobilistico. Ci mancherai, Top Gear!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 21/11/2023