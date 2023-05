The Stig di Top Gear torna bambino al volante della Porsche 962 (video)

Ben Collins, interprete del misterioso pilota della serie TV britannica, guida la macchina dei sogni per una fortunata esperienza in pista a Donington

Chi, fra gli appassionati di auto, non conosce il mitico The Stig? Dal momento che l'uomo dietro il pilota con tuta e casco bianchi immacolati della trasmissione di successo Top Gear è stato rivelato come Ben Collins, abbiamo avuto il tempo di apprezzare i gusti in fatto di auto del pilota, stuntman e conduttore, che ci ha presentato quella che considera una delle sue auto preferite, forse la preferita, quella che considera un'auto da eroi. E il modello in questione è una leggendaria Porsche 962 Rothmans del 1985. Insieme al suo predecessore 956, la 962 Gruppo C da corsa ha vinto cinque campionati mondiali consecutivi nelle gare di durata, un’impresa senza precedenti nel motorsport.

DEBUTTO SFORTUNATO Questa 962 ha debuttato alla 24 Ore di Le Mans del 1985, dove ha mantenuto il secondo posto per oltre dodici ore prima che un guasto all'albero motore ponesse fine alla sua gara. La 962 è rimasta competitiva fino agli anni '90 e questa versione con livrea Rothmans è una delle sole tre della metà degli anni '80, contraddistinta dalla sua livrea bianca con strisce rosse e oro. Per Collins, questa è stata un'opportunità di guidare l'auto che compariva in un poster sul muro della sua camera da letto quando era bambino. “Questo è l'apice dell'ingegneria degli anni '80”, ha detto Collins mentre lo si vede prepararsi a prendere posto al volante della 962, un'auto che si è evoluta dalla 956 con un passo più lungo e un roll-bar in acciaio integrato nel telaio. “Grandi ali, potenza enorme e velocità colossali”, afferma Collins.

Porsche 962: l'auto guidata da The Stig di Top Gear andrà all'asta tra poco UNA MACCHINA STRAORDINARIA Il pilota ha avuto solo mezz’ora per godersi la macchina a Donington, ed è stato subito sbalordito dalla sua potenza. Con un peso di circa 850 kg, la 962 è più leggera di una Mazda MX-5, ma il suo motore boxer da 2,6 litri con doppio turbocompressore eroga oltre 630 cavalli. Collins riconosce un certo ritardo dei turbo, essendo una tecnologia piuttosto obsoleta, ma una volta che le giranti iniziano a soffiare aria, la spinta della 962 è ancora straordinaria. L’aerodinamica della 962 la tiene saldamente inchiodata al suolo e in curva, permettendo all’auto di superare i 330 km/h attraverso il Mulsanne Kink e la curva Indianapolis a Le Mans. “Se hai guidato una 911 stradale degli anni '80, puoi praticamente immaginare cosa posso vedere quando guardo verso il basso da seduto”, ha dichiarato Collins, parlando dell'abitacolo retrò della 962.

Porsche 962: Ben Collins poco prima di partire per i suoi 30 minuti a Donington TUTTO NELLE MANI DEL PILOTA È tutto grezzo e spudoratamente analogico, fino al cambio manuale a cinque marce. “È dannatamente incredibile”, ha descritto Collins elogiando la spinta generata dai turbo e il loro caratteristico fischio, insieme al bilanciamento dell'auto, alla sua agilità e al fatto che ci si abitua abbastanza velocemente alle performance. “Questa è davvero l'icona delle corse del Gruppo C. Un’auto da eroi, che onore!”, ha detto.

Porsche 962: un momento della prova sul circuito britannico. I sogni si avveranoALL’ASTA PER UN PREZZO IPERBOLICO Se considerate un privilegio la mezz'ora trascorsa bordo della 962, sappiate che proprio questa macchina sarà messa all’asta da RM Sotheby's il mese prossimo, e sarà la prima volta in assoluto di un modello del genere funzionante. Come si può leggere sulla descrizione, si tratta di una delle 962 più utilizzate di sempre, ma viene venduta in condizioni di piena efficienza dopo un restauro da parte dell'esperto di Porsche Gruppo C Trevor Crisp. Questo iconico pezzo di storia delle competizioni - l'auto ha gareggiato a Le Mans, Silverstone, Monza e altri famosi tracciati - dovrebbe essere venduto tra 6.000.000 e 9.000.000 di euro. Il suo palmarès parla da solo, ma il fatto che sia l'auto da supereroi di The Stig potrebbe regalare a questa 962 un’ulteriore aura di fascino.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/05/2023