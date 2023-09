Morto Albus Silente: il "mago" della pista di Top Gear

“Dopo tutto questo tempo?” “Sempre”. La linea di dialogo più evocativa dell’intera saga di Harry Potter. Cinque parole, due protagonisti: Albus Silente; Severus Piton. Magistralmente interpretati da Alan Rickman (1946-2016) e da Michael Gambon, scomparso il 27 settembre 2023 all’età di 82 anni. La morte del preside di Hogwarts segna un passaggio generazionale per la cultura cinematografica britannica e suscita ovviamente grande malinconia tra tutti gli appassionati dell’universo costruito da JK Rowling. Gambon, che ha potuto rendere molto bene anche fisicamente l’idea di saggezza ed esperienza che Silente rappresenta, è stato protagonista in oltre 100 pellicole cinematografiche e di un curiosissimo episodio durante le riprese di Top Gear. Il celebre programma motoristico prodotto dalla BBC, ai tempi ancora condotto dal Magic Trio, Clarkson, Hammond, May, mantiene viva nella memoria degli spettatori la straordinaria sequenza della rubrica Star in Reasonably Priced Car.

DALLA ''SCOPA'' ALLA LIANA Nome eloquente: un personaggio famoso a bordo di una vettura accessibile guidata su di un circuito alla ricerca del miglior tempo. Gambon, che non hai mai nascosto interesse per il mondo dell’automobile, dopo esser salito a bordo della Suzuki Liana è suo malgrado protagonista di un’epica resasi immortale. Le condizioni meteo proibitive (pioggia e umidità) e l’auto di per sé inadeguata a questo tipo di scopo, sono gli ingredienti della ricetta: dopo aver “litigato” con la leva del cambio, Michael s’inserisce in curva, sbanda, esce con l’anteriore di pista, sbatte sul cordolo ed esegue una spettacolare manovra acrobatica con la Suzuki che per un attimo è a terra solo su due ruote. Con un colpo da “mago” (touché) Michael riprende il controllo con un leggero sovrasterzo e taglia la linea del traguardo. L’umorismo e il cinismo di Clarkson, che ha comunque creato un’ottima intesa in studio con l’attore, si risolveranno nel battesimo della “Gambon Turn”. La curva dove, per qualche istante, la piccola Suzuki Liana si sollevò da terra come se fosse vittima del Wingardium Leviosa (i fan di Harry Potter capiranno). Era il dicembre 2002, e ancora oggi la “Gambon Turn” resta l’ultima da affrontare prima di tagliare il traguardo. “Dopo tutto questo tempo”, direbbe Silente. “Sempre”, rispondiamo noi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 29/09/2023