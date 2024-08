The Grand Tour: il trailer dell'episodio finale con Clarkson, Hammond e May

One for the Road è il titolo dell'ultimo speciale che chiuderà per sempre The Grand Tour, la trasmissione su Amazon Prime che ha accolto Jeremy Clarkson Richard Hammond e James May dopo il loro abbandono burrascoso della BBC. Il programma di Amazon ha tentato negli anni di raccogliere il testimone del Top Gear originale, mentre lo show veniva snaturato senza il trio che l'aveva reso il più popolare del mondo. Un tentativo forse non del tutto riuscito, va detto, tuttavia c'è una certa malinconia nel vedere un'epoca al termine, con la concreta possibilità di non vedere più i tre conduttori alle prese con le avventure più improbabili. L'episodio finale, registrato a dicembre 2023, andrà in onda a partire dal prossimo 13 settembre 2024: guardiamo insieme il trailer nel video qui sotto, per farci un'idea di cosa ci aspetta. Anche se su tutto domina una nostalgia ricercata a bella posta.

I SOLITI JEZZA, HAMSTER E CAPTAIN SLOW A giudicare dal trailer, questo speciale finale sembra avere tutti gli ingredienti classici della serie. Nessuna particolare alzata di ingegno, che però potrebbe essere stata tenuta da parte per creare qualche gustoso colpo di scena al momento giusto. Tutti e tre i conduttori scelgono la loro auto per attraversare un percorso ricco di insidie e ciascuno sceglie il modello che più lo rappresenta. Clarkson guida una vecchia Lancia Beta Montecarlo, perché ha un debole per le auto italiane; Hammond ha una Ford Capri (what else?) e May sceglie quella che potrebbe sembrare una Triumph Stag Mk2 dal sapore molto british. Cosa accadrà dopo? Beh, forse potreste consolarvi con i video restaurati di Top Gear Classic su YouTube...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2024