Top Gear Classic: la BBC apre un canale YouTube con Clarkson, Hammond e May

Top Gear Classic: BBC apre un canale YouTube coi video di Clarkson, Hammond e May. Che pensino di far tornare il trio?

La cosa non è stata per nulla pubblicizzata, tuttavia un giro sulla descrizione ne testimonia l'ufficialità. L'emittente inglese BBC ha inaugurato da poco un nuovo canale su YouTube chiamato Top Gear Classic in cui pubblica (con il contagocce) le migliori clip restaurate della vecchia edizione della più famosa trasmissione di motori del mondo: quando a condurla era il mitico trio composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Nel momento in cui scrivo, nel canale lanciato lo scorso febbraio troviamo appena 7 video, ma il loro numero è in lento aumento, alimentando riflessioni e speculazioni dei fan.

UN PASSO INDIETRO Forse non tutti (i sassi) sanno che l'ultima edizione della trasmissione Top Gear ha interrotto le trasmissioni in seguito al terribile incidente del dicembre 2022, in cui il conduttore ed ex giocatore di cricket Freddie Flintoff ha quasi perso la vita. ''Fearless Fred'', come era soprannominato - ossia ''Fred senza paura'' - stava guidando una Morgan Super 3 a circa 210 km/h sul tracciato del Dunsfold Park Aerodrome nel Surrey, che dal 2002 è stato il circuito di prova di Top Gear, quando la particolare auto con sole tre ruote e priva di tetto si è ribaltata durante alcune riprese. Tempo dopo, l'emittente ha dichiarato che sarebbe stato impossibile proseguire con lo show.

DUE PASSI INDIETRO L'apertura del nuovo canale su YouTube sembra implicitamente ammettere che i giorni migliori dello show sono quelli passati, quando al timone c'erano Jezza, Hamster e Captain Slow. Come ricorderete, il trio ha abbandonato la BBC dopo il licenziamento di Clarkson in seguito a un alterco con un produttore e per alcuni anni il terzetto ha condotto su Amazon Prime una nuova trasmissione di motori The Grand Tour. Trasmissione che ha a sua volta chiuso i battenti, con l'ultimo episodio registrato a fine 2023 che verrà trasmesso il 13 settembre 2024.

QUALCOSA È CAMBIATO? Alla chiusura di The Grand Tour i conduttori hanno sostenuto la necessità di ripensare le basi di un eventuale show prima di poter andare avanti e proporre qualcosa di nuovo. Quella di aprire il nuovo canale su YouTube potrebbe pure sembrare una mossa preparatoria per un ritorno delle vecchie glorie al comando della trasmissione che hanno portato alle stelle. O almeno questo è ciò che sperano i fan, a giudicare dai commenti sotto ogni video del canale. I dirigenti della BBC, tuttavia, affermano che il canale non è un indizio sul futuro dello show, ma esiste solo per coccolare i fan con clip restaurate a una qualità mai vista prima. Mentre tutte le vecchie puntate rimangono disponibili online, sul sito del programma. Mah...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2024