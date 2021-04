BRIVIDI SONORI DAL V12 DELLA SUPERCAR Della T.50, la supercar che l’ex progettista F1 Gordon Murray sta costruendo, ormai conosciamo molti dettagli poiché l’abbiamo vista e analizzata nel corso del suo sviluppo. Ma una cosa mancava ancora e cioè sentire l’urlo del suo V12 che disintegra il muro del suono durante una simulazione di guida. Ebbene, il tecnico britannico ha voluto regalarci questa perla coniugandola virtualmente a uno dei momenti più esaltanti della sua carriera in McLaren. Si tratta della straordinaria vittoria sul bagnato a Le Mans nel 1995 e non sorprende quindi che Gordon Murray vorrebbe che l’erede spirituale di quella monoposto, la sua T.50, fosse pronta per la famoso tracciato francese. Ecco, quindi, che nell'ultimo video pubblicato da Gordon Murray Automotive, il sensazionale V12 della T.50 è sul banco prova dinamometrico e viene stressato al massimo attraverso una simulazione della pista di Le Mans, il leggendario Circuit de la Sarthe. Ascoltate nel video la voce di Murray e del suo eccezionale motore.

UN BOATO… VIRTUALE? NO, TUTTO VERO! La valanga di decibel questa volta arriva direttamente alle orecchie spremendo i dodici cilindri fino alla zona rossa. Impressionante la sonorità dell’aspirato che ulula senza risparmiarsi al limite dei 12.000 giri. Costruito dalla Cosworth, Gordon Murray lo definisce il miglior V12 mai realizzato e ipotizza che potrebbe essere l'ultimo grande V12 di sempre. Nonostante sia dotato di tanti cilindri così impetuosi, il motore ha una cubatura di “soli” 3,9 litri. Tuttavia, eroga la bellezza di 663 CV.

PARTECIPERÀ ALLA 24H? L'IDEA C'È Nel video, Murray suggerisce che l'esperienza per il guidatore sarà super coinvolgente anche se per adesso ci limitiamo a una simulazione poiché in realtà l’Air Intake corre sul tetto del veicolo e proprio sopra la testa del guidatore in posizione centrale. ''La rumorosità di aspirazione è opposta alle orecchie del conducente'', afferma. “E ciò che accade è che il rumore in ingresso risuona attraverso il tetto e questo dà quel magnifico ringhio all'apertura dell'acceleratore. Questo sarà un V12 di un altro pianeta anche sotto questo aspetto''. Se la T.50 tenterà o meno di cimentarsi nella nuova classe delle hypercar a Le Mans per ricreare la stessa magia della Formula Uno è troppo presto per dirlo, ma Murray ha rivelato di essere stuzzicato dall'idea e ne ha discusso con gli organizzatori per valutare una partecipazione al prossimo evento.