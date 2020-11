THE “TRIO” IS BACK! Dopo le spericolate avventure acquatiche sul fiume Mekong in Vietnam, l'intrepido trio ritorna sulle quattro ruote per un’entusiasmante caccia al tesoro fra le isole di Reunion e Madagascar. ''The Grand Tour: A Massive Hunt'', ovvero: a bordo di tre auto sportive, Richard, James e Jeremy - convinti di dover affrontare un viaggio tranquillo e divertente - appena sbarcati a Reunion si lanciano a tutta birra sulla striscia di asfalto più costosa al mondo, una sbalorditiva strada costruita sul mare. Ma una bizzarra sfida, lanciata proprio dal “boss” Mr. Wilman, li spinge a solcare l’oceano per raggiungere il Madagascar, dove dovranno affrontare sentieri impervi a bordo di alcune tra le auto più stravaganti che abbiano mai guidato. The Grand Tour: A Massive Hunt verrà distribuito sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire da venerdì 18 dicembre. Qui sotto, il trailer del nuovo episodio!