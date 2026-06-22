BYD al Goodwood Festival of Speed con 8 anteprime, dalla Denza Z al pickup Shark

La protagonista assoluta dello stand BYD sarà la Denza Z, la coupé sportiva elettrica del brand premium Denza che a Goodwood farà il suo debutto mondiale in due varianti finora mai mostrate al pubblico: la Coupé e la Racing. Le due si aggiungono alla Spider già svelata ad aprile, completando una famiglia di tre carrozzerie costruite attorno alla filosofia “Pure Emotion” e al powertrain trimotore che nella Spider dichiara una velocità massima di 350 km/h. La Coupé condivide lo stesso powertrain e aggiunge un assetto 2+2 con bagagliaio, puntando a un uso più quotidiano. La Racing porta il pacchetto aerodinamico in carbonio all'estremo e guarda direttamente alla pista.

Novità BYD al Goodwood Festival of Speed

Il Goodwood Festival of Speed segna anche il lancio ufficiale di Denza nel mercato britannico, con la Z9GT come primo modello in consegna, seguita dalla D9 DM-i. A livello europeo farà invece la sua prima apparizione il BAO 5, SUV off-road con tecnologia DM-o a quattro motori (tre elettrici più un 2.0 turbo benzina) progettato per l'impiego sia su strada che in fuoristrada.

Yangwang porta in Europa l'auto più veloce del mondo

Yangwang, il brand di lusso del gruppo, porta a Goodwood la U9 Xtreme. È la vettura già nota per aver stabilito il record di velocità di un’auto di serie con i suoi 496 km/h e per aver girato il Nürburgring Nordschleife in 6 minuti e 59,157 secondi, stabilendo record assoluto per una vettura elettrica di serie. L'apparizione a Goodwood non sarà puramente dimostrativa. BYD ha confermato la disponibilità per i clienti europei. Accanto all'U9 Xtreme, Yangwang porta anche la U7, berlina di lusso disponibile con powertrain elettrico o ibrido plug-in, quattro motori elettrici (uno per ruota) e sospensioni attive DiSus-Z.

Dolphin G DM-i e Shark: i modelli per il grande pubblico

Due modelli puntano invece a una fascia di prezzo più accessibile. La BYD Dolphin G DM-i, già in vendita in Italia da 24.790 euro, farà la sua prima apparizione nel mercato britannico. Tra i motivi di interesse per questa vettura c’è che è l'unica citycar di segmento B con powertrain ibrido plug-in, con autonomia combinata fino a 1.040 km e batteria da 18,3 kWh nella versione a maggiore percorrenza elettrica.

L'altra novità è il BYD Shark, pickup plug-in hybrid da 435 CV al suo primo debutto europeo (nonostante solo pochi mesi fa la sua commercializzazione in Europa fosse considerata improbabile). Il powertrain DM-o unisce tre motori elettrici a un motore termico e garantisce circa 89 km di autonomia in elettrico, una capacità di traino di 2.500 kg e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 22/06/2026