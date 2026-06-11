Denza Z vuole stupire e mette nel mirino la Porsche 911: 3 motori e 1.600 CV

Denza Z mette nel mirino la Porsche 911. La casa automobilistica cinese crede molto in questa sportiva elettrica che a quanto pare sarà dotata di specifiche tecniche davvero molto interessanti. Dopo aver visto in passato il concept, il modello di produzione sarà svelato molto presto. La presentazione è infatti attesa a luglio al Goodwood Festival of Speed. Che BYD voglia puntare sulla Denza Z per ritagliarsi uno spazio nel segmento delle sportive in Europa lo si capisce dal fatto che sul mercato arriverà prima nel Vecchio Continente e solo poi in Cina.

Fino ad ora sapevamo genericamente solo alcune specifiche tecniche della nuova sportiva elettrica che sarà proposta nelle versioni coupé, spider, oltre ad una più estrema track edition specifica per la pista. Adesso, ne sappiamo qualcosa in più perché la vettura è apparsa all'interno del dabatase del solito sito del MIIT, cioè del Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese. Si tratta di un passaggio obbligatorio per ottenere il via libera alla vendita. Dunque, cosa abbiamo scoperto sulla nuova sportiva elettrica?

BYD Denza Z track

3 motori elettrici

Tutte le varianti della Denza Z disporranno di un raffinato powertrain composto da 3 motori elettrici. La potenza combinata arriva a ben 1.180 kW (1.604 CV). Insomma, numeri davvero incredibili. Del resto, in passato la casa cinese parlava di uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. Il tutto sarà alimentato da una batteria LFP di cui non conosciamo la capacità. Si tratterà comunque di una Blade Battery 2 con supporto alla ricarica flash. Tutti i dettagli tecnici saranno condivisi al momento della presentazione ufficiale ma pare evidente che sta arrivando davvero qualcosa di molto speciale.

BYD Denza Z

La nuova Denza Z misura da 4.780 mm a 4.870 mm di lunghezza, a seconda della variante e della presenza o meno dell'alettone posteriore opzionale. La sportiva è larga 1.990 mm e alta 1.330 mm o 1.350 mm, con un passo di 2.780 mm per tutte le varianti. Il peso della Denza Z spider è di 2.290 kg. La velocità massima è di 300 km/h.

BYD Denza Z spider

La variante coupé adotta cerchi da 20 pollici con pneumatici 255/40 all'anteriore e 295/35 al posteriore. La sua velocità massima è di 300 km/h, mentre il peso e di 2.220 kg. C'è anche una variante più orientata all'utilizzo in pista che si riconosce per la presenza di paraurti più aggressivi e un grande alettone posteriore montato sul portellone del bagagliaio. Monta inoltre pneumatici 275/35 ZR21 all'anteriore e 325/30 ZR21 al posteriore. Per questa versione, la velocità massima raggiunge i 350 km/h.

Denza Z potrà contare su tecnologie avanzate come ammortizzatori a controllo elettronico DiSus-M con sistema predittivo, sistema di sterzo Steer-by-Wire e trazione integrale E3 “Yi Sanfang” con ripartizione variabile. La casa automobilistica cinese in precedenza aveva affermato che la versione per la pista punta al record al Nürburgring. Appuntamento al Goodwood Festival of Speed per saperne di più.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026