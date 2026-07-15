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FIAT 500 elettrica, il piano Stellantis: nuove batterie nel 2027

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1 ora fa - Nel 2030 arriva la nuova generazione della 500

La Fiat 500 elettrica si prepara a un importante aggiornamento nel 2027 grazie a batterie di nuova generazione prodotte a Mirafiori
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FIAT punta a voler rilanciare la 500 elettrica per renderla più competitiva. Lo ha ribadito Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, durante il tavolo automotive in corso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si è svolto nella giornata di ieri. Come si procederà? Il prossimo anno arriverà una versione aggiornata della city car elettrica che presenterà un'importante novità e cioè nuove batterie.

Nel 2027, con le nuove batterie sviluppate e prodotte a Mirafiori potremo rendere la 500 elettrica ancora piu' competitiva e attrattiva.

Dunque, nel 2027 arriverà un importante aggiornamento per la 500 elettrica che la renderà più competitiva. I dettagli ancora non sono stati condivisi ma pare evidente che Stellantis creda molto ancora in questo modello che punta a voler far evolvere ulteriormente. Anche perché il restyling del 2027 non sarà l'ultimo.

Fiat 500 elettrica

Nel 2030 arriva la nuova generazione

Cappellano ha infatti ribadito che ci sarà una nuova generazione della 500 che arriverà a partire dal 2030 e che sarà prodotta sempre all'interno dello stabilimento di Mirafiori.

A partire dal 2030, poi, arriverà la nuova generazione con più varianti, grazie alle quali rafforzeremo ulteriormente lo stabilimento.

Insomma, la 500 avrà un'erede che sarà proposta in ancora più versioni. Al 2030 manca ancora tanto tempo e quindi ci sarà modo di saperne di più dei piani di Stellantis sulla city car. Intanto nel 2027 arriverà l'aggiornamento per la 500 elettrica. Possibile che nei prossimi mesi possano arrivare ulteriori informazioni.

Il futuro di Mirafiori

Per quanto riguarda, invece, lo stabilimento di Mirafiori, Cappellano aggiunge che il suo futuro non dipende solamente dalla produzione delle auto. Al suo interno, infatti, si svolgono anche altre attività come la produzione dei cambi elettrificati eDCT per vetture ibride, si rigenerano motori, cambi e batterie all'interno dell'hub di economia circolare, si sviluppiamo nuovi prodotti grazie al lavoro di più di 3.000 ingegneri ed è presente un centro di ricerca avanzata sulle batterie.

Il manager di Stellantis, evidenzia che a Mirafiori, la produzione è cresciuta in modo significativo, richiedendo l'inserimento di circa 400 nuovi colleghi e riducendo di oltre il 70% il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Fonte: Borsa Italiana

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Listino Fiat 500
AllestimentoCV / KwPrezzo
500 500 Hybrid Pop 65 / 4719.900 €
500 500 Hybrid Torino 65 / 4720.900 €
500 500 Hybrid Icon 65 / 4721.400 €
500 500 Hybrid La Prima 65 / 4724.400 €
500 500 Hybrid Cabrio Icon 65 / 4724.400 €
500 500 Hybrid Cabrio La Prima 65 / 4727.400 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat 500 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Fiat 500
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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