Stellantis cambia i vertici: Imparato dice addio, Ficili alla guida di Maserati

Novità importanti ai vertici del Gruppo Stellantis. Sono infatti stati annunciati alcuni cambiamenti importanti. Il primo riguarda Jean-Philippe Imparato, tra i pochi dirigenti dell'epoca Tavares ad aver resistito al profondo cambiamento del nuovo CEO Filosa, sebbene il suo ruolo all'interno del Gruppo fosse stato ridimensionato. Le voci di un suo addio circolavano comunque da tempo e adesso è arrivata la conferma. Imparato lascia Stellantis per ''aprire un nuovo capitolo della sua vita'', almeno così riporta la nota stampa. Non è chiaro, quindi, quale sarà il futuro di Imparato che chiude una carriera all'interno del Gruppo lunga ben 36 anni.

Nuovo CEO per Maserati

Con l'arrivo di Filosa, Imparato aveva perso il ruolo di CEO Alfa Romeo. Il manager francese era rimasto nel Gruppo con il ruolo di CEO Maserati che adesso lascia. Al suo posto arriva Santo Ficili che è già CEO Alfa Romeo. Si tratta di una nomina importante in quanto il doppio ruolo fa pensare che Stellantis punti a una gestione maggiormente integrata dei due marchi.

Maserati GranCabrio, l'auto vista dall'alto

Per il manager italiano una doppia sfida. In particolare c'è molto interesse nello scoprire quale sarà il futuro della Casa del Tridente il cui nuovo piano industriale dovrebbe essere svelato entro la fine dell'anno. Per il momento sono stati presentati i restyling di Granturismo, Grancabrio e Grecale. Sappiamo anche che la casa automobilistica sta lavorando a nuovi modelli e negli ultimi tempi sono emerse alcune indiscrezioni su possibili partnership per la condivisione di tecnologie.

Non rimane che attendere per scoprire il futuro di Maserati. Anche la guida di Alfa Romeo è comunque una sfida importante. Il marchio deve essere rilanciato e sappiamo che all'orizzonte ci sono nuove modelli oltre all'introduzione delle eredi di Stelvio e Giulia su cui si discute oramai da diverso tempo.

Altre nomine

C'è poi un ulteriore cambiamento ai vertici di Stellantis. Luca Napolitano è stato nominato Head of Stellantis &You Sales and Services.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026