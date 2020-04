MASERATI QUATTROPORTE CAMBIA LOOK. E SOTTO...

UN NUOVO RESTYLING In base a informazioni precedenti una Maserati Quattroporte di nuova generazione era attesa per il 2021. Ora pare che i piani siano cambiati e invece di una Quattroporte inedita - il cui lancio sarebbe stato posticipato al 2022 - sembra che per mantenere vivo l'interesse della berlina a quattro porte sia in preparazione un nuovo facelift: quello che qui sotto vedete fotografato qui sotto quasi senza veli. Quali saranno le modifiche apportate al progetto? Poche, sembrerebbe. Ecco come cambia la Maserati Quattroporte con il facelift 2021.

QUATTROPORTE FACELIFT: COME CAMBIA L'auto pizzicata durante i test in Germania si mostra quasi interamente senza veli, ad accezione di un camuffamento ancora presente sulla parte anteriore. Gran parte del design è in bella mostra, dunque, e ci offre la possibilità di notare come i fari e il paraurti sembrino invariati rispetto all'utlima versione a listino. A giudicare dalle immagini, il restyling del 2021 sembra portare in dote alla Maserati Quattroporte pochissime modifiche estetiche alla griglia e alle prese d'aria, ma è lecito aspettarsi che qualcosa cambierà anche anche per quanto riguarda le luci e il paraurti posteriore.

IL MOTORE E per quanto riguarda il motore? Per il momento, con il facelift, non dovrebbe cambiare molto sotto il cofano della Quattroporte. Rivoluzioni più sostanziose sono attese per il 2022, quando dovrebbe debuttare una Quattroporte nuova di zecca. È probabile che solo allora la berlinona del Tridente seguirà le orme della prossima generazione di Jaguar XJ, presentandosi nei panni di un modello completamente (o almeno parzialmente) elettrificato. Oltre alla Quattroporte, anche Levante e Ghibli ricorreranno a un lifting entro la fine del 2020, con la nuova Levante che, invece, si prepara a vedere la luce con più calma nel 2023.