Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale: ecco le novità del nuovo restyling

Sapevamo da tempo dell’arrivo del restyling delle Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale. La stessa Maserati aveva pubblicato i primi scatti dei prototipi impegnati nei test nelle strade di Modena, e oggi presenta questi aggiornamenti raccontando più nel dettaglio tutte le novità che vanno oltre il semplice ritocco estetico.

L'annuncio arriva in un momento particolare. Il 2026 è sia l'anno del centenario del Tridente sia quello della prima vittoria nella storia del marchio, conquistata da Alfieri Maserati alla Targa Florio del 1926.

Più potenza per i V6 Nettuno

Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale, il nuovo restyling

La novità più rilevante riguarda la Grecale che guadagna una nuova versione del V6 Nettuno 3.0 twin-turbo da 390 CV, declinata sia su Grecale V6 che su Modena V6, con una calibrazione che garantisce una coppia generosa ai bassi regimi (+32% rispetto al precedente 2.0 a 2.000 giri). Resta al vertice la Trofeo V6 con 530 CV, capace di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di raggiungere i 285 km/h. La gamma endotermica non perde il 4 cilindri, che resta disponibile sulle versioni Grecale (250-300 CV) e Modena (330 CV) in configurazione mild hybrid.

La Grecale Folgore, full electric a 400 Volt, mantiene la potenza di 550 CV e conferma l'autonomia massima di 580 km già introdotta sul modello precedente (MY26): grazie a un nuovo sistema di gestione dell'aerodinamica (AGS, Air Grille Shutter), ad algoritmi di gestione energetica aggiornati e a pneumatici più efficienti, l'autonomia migliora ulteriormente di 9 km con i cerchi da 20'' e fino a 53 km con quelli da 21''.

Maserati Grecale, i nuovi colori

Il salto più netto riguarda GranTurismo e GranCabrio. La versione Trofeo del V6 Nettuno sale a 590 CV, 40 in più rispetto alla generazione precedente, con 650 Nm di coppia e una velocità massima superiore ai 320 km/h; resta disponibile anche la versione da 490 CV. Sul fronte elettrico, la Folgore adotta un sistema a 800 V con tre motori, uno all'anteriore e due al posteriore con torque vectoring indipendente: la potenza installata complessiva supera i 1.200 CV, con 760 CV erogati in continuo alle ruote.

Maserati Gran Cabrio, le novità del restylingLa batteria da 92,5 kWh ha una particolare geometria ''a T'' che consente uno spessore di soli 1.353 mm, il più contenuto tra le elettriche attualmente in commercio. Il sistema AWD Disconnect trasferisce la trazione esclusivamente al retro disaccoppiando fisicamente i semiassi anteriori in 500 millisecondi. Con questa configurazione, la GranTurismo Folgore raggiunge i 325 km/h, mentre la GranCabrio Folgore si ferma a 290 km/h, risultando comunque la cabrio elettrica più veloce attualmente in vendita.

Maserati GranCabrio, le novità del nuovo restyling

Le novità del design e degli interni

Maserati GranCabrio, l'auto vista dall'alto

Il linguaggio stilistico nasce dalla MCXtrema, la track-car che ha permesso al Centro Stile Maserati di sperimentare un frontale più orizzontale e aggressivo, già visto sulla GT2 Stradale e affinato sulla MCPURA. Sulla Grecale il frontale diventa più basso e largo, con paraurti a ''shark-nose'' ancora più pronunciato e prese d'aria laterali per il flusso lungo i passaruota; debuttano i nuovi cerchi da 20'' Asteria e da 21'' Crono, oltre alla colorazione Grigio Lamiera Fuoriserie.

Maserati GranTurismo, il nuovo design

Negli interni della Grecale arriva un nuovo volante multifunzione a profilo ottagonale con razza inferiore dedicata, disponibile in pelle traforata o Alcantara sulla versione Trofeo, oltre a un orologio analogico con quadrante in cristallo minerale posizionato sopra la plancia. Confermati l’head-up display e lo schermo centrale da 12,3”. Tra le altre dotazioni, debuttano un sistema di rilevamento della stanchezza e dell'attenzione del conducente e due sistemi ADAS aggiornati, mentre i comandi fisici nell'abitacolo vengono ulteriormente ridotti.

Maserati Grecale Folgore, le novità

Su GranTurismo e GranCabrio il frontale è stato completamente ridisegnato con nuove prese d'aria per l'aspirazione dello strato limite, una air curtain esterna sviluppata al CFD e uno splitter centrale per aumentare il carico aerodinamico; al posteriore debuttano nuovi gruppi ottici con lenti trasparenti. Tra gli optional, i nuovi cerchi Tridente in nero lucido, ispirati alla MCPURA Cielo, che allargano la carreggiata di 10 mm.

Il programma Fuoriserie introduce sette nuove colorazioni esterne (tra cui Blu Denim, Bronzo Lucido o Matte e Oro Lirico) e, per la prima volta, estende la personalizzazione anche alla capote della GranCabrio. Negli interni debutta un volante di ispirazione racing con razze superiore e inferiore piatte, un nuovo orologio digitale con cassa metallica e funzione pop-up, il selettore PRND con comandi tridimensionali in metallo pregiato e un sistema di monitoraggio della distrazione e della stanchezza del conducente. Sulla GranCabrio, lo scaldacollo ad aria diventa di serie sulle versioni Trofeo e Folgore, mentre la capote in tessuto guadagna un isolamento termico e acustico migliorato.

Maserati GranTurismo Folgore, il restyling

Maserati non ha ancora comunicato i prezzi dei modelli aggiornati, ma l'arrivo nelle concessionarie è previsto entro la fine dell’anno. Per chi deciderà di acquistarle Maserati ha previsto anche un nuovo configuratore web fotorealistico, con immagini in formato cinematografico 21:9 e un ambiente 3D pensato per offrire la stessa qualità visiva della configurazione in concessionaria. GranTurismo, GranCabrio e Grecale continuano a essere prodotte in Italia, tra gli stabilimenti di Modena e Cassino.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 18/06/2026