Maserati riapre al ritorno della Quattroporte: serve un ponte tra berlina e SUV

Maserati torna a parlare di una berlina di segmento E. Il COO Ficili apre a un'auto a metà tra Quattroporte e SUV.

Ieri abbiamo raccontato della presentazione dei restyling di GranTurismo, GranCabrio e Grecale e l’evento è stata anche l’occasione per guardare al futuro di Maserati attingendo dal passato del marchio modenese. A margine della presentazione, infatti, il COO Santo Ficili ha aperto a un possibile ritorno della Quattroporte. O, meglio, alla possibilità di un'ammiraglia che non ripeta semplicemente la formula di Ghibli e Quattroporte, ma che provi a colmare quello che lui stesso definisce «un ponte mai costruito tra SUV e berline». Per Ficili «la moderna interpretazione di una berlina può cambiare». Ci sarà quindi spazio per «una sorta di berlina, un po' più capace... ma ancora aggressiva».

Tra (poche) certezze e (molti) dubbi

Le parole di Ficili lasciano intendere che sarà un'auto più alta da terra rispetto a una berlina tradizionale, pur mantenendo un'impostazione sportiva. Non ci sono al momento altri elementi su piattaforme, motorizzazioni o carrozzerie specifiche. Anche per quel che riguarda le tempistiche, il quadro resta sfumato.

Maserati ha confermato due nuovi modelli di segmento E in arrivo entro il 2030. Uno sarà il successore del Levante, l'altro è il progetto a cui si riferiscono queste dichiarazioni. Il CMO Cristiano Fiorio ha aggiunto che esiste «una richiesta specifica da parte del cliente» per tornare a competere in un segmento dove il marchio non è oggi presente, ma anche in questo caso senza aggiungere dettagli più concreti.

Maserati aveva già annunciato, e poi rinviato, una Quattroporte elettrica originariamente attesa per il 2025, pensata sulla base dell'Alfa Romeo Giulia. Lo stesso Ficili ha osservato che il nome “Quattroporte” è «alla ricerca di qualcosa di nuovo». Una frase che si presta a letture diverse. Ma al momento queste dichiarazioni non chiariscono se il progetto di cui parla sia la stessa vettura rimandata, ora ripensata in chiave più alta da terra, oppure un piano completamente nuovo.

FONTE: Carscoops

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